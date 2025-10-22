PS5 : Mise à jour système du 22 octobre 2025, patch notes et détails

La PlayStation 5 accueille, en ce mercredi 22 octobre 2025, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 22 octobre 2025 Vous pouvez désormais utiliser votre console pour vérifier son numéro de série et celui des manettes sans fil DualSense actuellement connectées via USB et Bluetooth. Pour votre console, sélectionnez Paramètres > Système > Logiciel système > Informations de la console, puis consultez le numéro de série. Pour une manette sans fil DualSense, sélectionnez Paramètres > Accessoires > Général > Paramètres avancés > Afficher le numéro de série.

Nous avons mis à jour le logiciel des manettes sans fil DualSense Edge afin d'améliorer leur stabilité.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Mettre à jour manuellement la PS5

Allez dans les « Paramètres » de votre console.

Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.

Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».

Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».

PlayStation a déployé, en ce mercredi 22 octobre 2025,. Il s'agit, plus précisément, de la version 25.07-12.20.00, qui pèse environ 1,3 Go.Cette nouvelle mise à jour système n'apporte pas de grandes nouveautés, hormis le fait de pouvoir utiliser sa console pour vérifier son numéro de série ainsi que celui des manettes DualSense. Mais, sans plus attendre, voiciNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :