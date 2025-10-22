PS5 : Mise à jour système du 22 octobre 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2025 à 16h48
La PlayStation 5 accueille, en ce mercredi 22 octobre 2025, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.
PS5 : Mise à jour système du 22 octobre 2025, patch notes et détails
PlayStation a déployé, en ce mercredi 22 octobre 2025, une toute nouvelle mise à jour système sur la PS5. Il s'agit, plus précisément, de la version 25.07-12.20.00, qui pèse environ 1,3 Go.

Cette nouvelle mise à jour système n'apporte pas de grandes nouveautés, hormis le fait de pouvoir utiliser sa console pour vérifier son numéro de série ainsi que celui des manettes DualSense. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 25.07-12.20.00, déployée le 22 octobre 2025, sur PS5.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 22 octobre 2025

  • Vous pouvez désormais utiliser votre console pour vérifier son numéro de série et celui des manettes sans fil DualSense actuellement connectées via USB et Bluetooth.
    • Pour votre console, sélectionnez Paramètres > Système > Logiciel système > Informations de la console, puis consultez le numéro de série.
    • Pour une manette sans fil DualSense, sélectionnez Paramètres > Accessoires > Général > Paramètres avancés > Afficher le numéro de série.
  • Nous avons mis à jour le logiciel des manettes sans fil DualSense Edge afin d'améliorer leur stabilité.
  • Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.
  • Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Normalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.

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Mettre à jour manuellement la PS5

Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre : 
  • Allez dans les « Paramètres » de votre console.
  • Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.
  • Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».
  • Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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