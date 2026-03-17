PS5 : Mise à jour système du 17 mars 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 mars 2026 à 09h49
La PlayStation 5 s'offre, en ce mardi 17 mars 2026, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet dans ce qui suit.
PS5 : Mise à jour système du 17 mars 2026, patch notes et détails
PlayStation a déployé, en ce mardi 17 mars 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la PS5. Il s'agit, pour être plus précis, de la version 26.02-13.00.00, qui pèse environ 1,3 Go. Comme vous pourrez le constater, cette mise à jour améliore le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sur PS5 Pro et apporte quelques nouvelles fonctionnalités.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 26.02-13.00.00, déployée le 17 mars 2026, sur PS5.

Patch notes de la mise à jour système du 17 mars 2026

  • Nous avons amélioré PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sur PS5 Pro. Profitez d'images plus nettes et de meilleurs graphismes dans les jeux pris en charge.
    • Pour activer le modèle PSSR amélioré pour vos jeux compatibles PSSR qui ne l'utilisent pas encore, accédez à Paramètres > Écran et vidéo > sortie vidéo > Améliorer la qualité d'image PSSR.
    • Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur la PS5 Pro.
  • Les emojis Unicode 17.0 sont désormais pris en charge. Vous pouvez les utiliser dans vos messages.
  • De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles pour votre Centre bienvenue.
    • Vous pouvez désormais utiliser le mode Vitrine pour afficher une vue complète de l'arrière-plan de votre Centre Bienvenue lorsque votre console PS5 est inactive. Si l'option correspondante est activée, votre Centre Bienvenue passe automatiquement en mode Vitrine en cas d'inactivité.
    • Le mode Diaporama vous permet de définir un album en tant qu'arrière-plan et de faire défiler les images.
      • Vous pouvez activer le mode Présentation et le mode Diaporama dans les paramètres de votre portail d'accueil. Vous pouvez également définir le temps d'inactivité avant que le mode Vitrine ne s'active.
    • Vous pouvez maintenant définir l'arrière-plan de votre Centre Bienvenue à partir de votre Galerie multimédia.
    • Un nouvel arrière-plan est disponible pour votre Centre Bienvenue.
  • Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.
  • Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Normalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.

playstation-visuel

Mettre à jour manuellement la PS5

Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre : 
  • Allez dans les « Paramètres » de votre console.
  • Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.
  • Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».
  • Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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