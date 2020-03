Sony a présenté ce 18 mars les caractéristiques de sa prochaine console. Si la puissance est au rendez-vous, la rétrocompatibilité également.

Depuis quelques heures, voire quelques jours, l'industrie du jeu vidéo s'affole avec les annonces des constructeurs Microsoft et Sony. Si Microsoft a dévoilé de son côté les détails de sa Xbox Series X . Ce que nous avons retenu de ce direct est que la prochaine PlayStation sera extrêmement puissante , mais pas seulement, puisqu'elle sera également dotée d'un système de rétrocompatibilité, qui ne concerne malheureusement pas tous les jeux., concepteur chez Sony, a affirmé lors du direct que, toutefois, les explications n'étaient pas vraiment claires. De ce que nous savons,, et pour les joueurs qui espéraient pouvoir rejouer aux jeux des anciennes générations, à savoir la PS1, PS2 ou PS3, rien n'est sûr.De surcroît, Cerny a également déclaré qu'au lancement de la PS5, qui est censé sortir plus tard cette année,. En effet, seulement une centaine de titres seront disponibles, mais pas n'importe lesquels, étant donné ce que dernier a précisé que ce seront les plus populaires sortis sur l'ancienne machine. Il est alors prudent de supposer que plus de titres commenceront à être mis à disposition sur la plateforme au fil du temps.À première vue,, à la différence que Microsoft a non seulement permis cette compatibilité avec les jeux de la 360, mais également de la Xbox. À titre de comparaison, Sony a encore du mal à trouver des moyens de rendre les jeux des générations PS1 à PS3 jouables sur la prochaine console.