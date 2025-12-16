PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 décembre 2025 à 14h12
PlayStation a dévoilé, il y a peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de janvier 2026.
PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en janvier 2026
Comme vous le savez probablement déjà, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (aussi dite « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, de ce fait, accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.

Ainsi, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons désormais les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium en janvier 2026.

Jeux quittant le PS Plus Extra et PS Plus Premium en janvier 2026

playstation-plus-visuel
Au cours du mois de janvier 2026, plusieurs jeux ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou Premium. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des titres qui vont quitter le fameux service de PlayStation dans les semaines à venir
  • Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  • SD Gundam Battle Alliance
  • Sayonara Wild Hearts
  • Monopoly Plus

À lire également

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de décembre 2025, ça va plaire

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de décembre 2025, ça va plaire

Les abonnements PlayStation Plus 

playstation-visuel
En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Chargement du sondage...

0 votant

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 03 octobre 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 03 octobre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Octobre 2026)
Bingo Blitz 03 octobre 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Octobre 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)