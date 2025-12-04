Project Tacoma : Sony, J.J. Abrams et le créateur de Left 4 Dead préparent un jeu secret pour la PS5



le 04 décembre 2025 à 16h29 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2025 à 16h29

Sony s'associe au studio de J.J. Abrams, Bad Robot Games, pour un jeu de tir coopératif sur PS5 et PC. Dirigé par Mike Booth, le créateur de Left 4 Dead, ce projet ambitieux promet de marquer les esprits par son alliance entre narration cinématographique et gameplay de haut vol.