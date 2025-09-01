Le créateur de Left 4 Dead prépare un nouveau shooter coopératif à 4 joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 septembre 2025 à 14h49
Près de vingt ans après avoir marqué l'histoire du FPS coopératif, Mike Booth, le concepteur de Left 4 Dead, revient avec un nouveau projet. Développé chez Bad Robot Games, ce titre provisoirement nommé Project Tacoma promet de retrouver l'essence du jeu culte tout en proposant une nouvelle expérience multijoueur.
Le créateur de Left 4 Dead prépare un nouveau shooter coopératif à 4 joueurs
Left 4 Dead reste à ce jour l'un des plus grands classiques du jeu coopératif. Sa formule mêlant hordes ennemies imprévisibles, tension constante et rejouabilité infinie a marqué une génération entière de joueurs. Aujourd'hui, son créateur, Mike Booth, confirme travailler sur un nouveau shooter coopératif reprenant les mêmes fondations. Le projet est encore au stade précoce, mais des tests de jeu sont déjà accessibles pour un nombre limité de joueurs.

Project Tacoma, un héritier spirituel de Left 4 Dead

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Sur Reddit, Mike Booth a annoncé que son nouveau jeu reprendrait les bases qui ont fait le succès de Left 4 Dead :
Je travaille sur un tout nouveau projet. Un shooter coopératif à 4 joueurs, construit sur les fondations de ce qui rendait L4D spécial. Si vous avez aimé le travail d'équipe, la tension et la rejouabilité de mes anciens jeux, vous trouverez probablement celui-ci intéressant.
Project Tacoma est conçu comme une expérience coopérative intense, où la coordination des joueurs sera une clé du succès. Le développement est assuré par Bad Robot Games, le studio fondé par J.J. Abrams. L'équipe, dirigée par Mike Booth, ambitionne de retrouver la magie du titre culte tout en l'adaptant aux attentes modernes du genre.

Le défi est de taille étant donné que depuis Left 4 Dead, le paysage du FPS a évolué, entre productions AAA spectaculaires et indés créatifs comme Neon White ou Superhot. Pour convaincre, Project Tacoma devra dépasser le simple hommage nostalgique puisque depuis quelques années, les shooter coopératif de cette trempe n'ont peu ou pas séduit (Back 4 Blood, Evolve), et que la communauté attend impatiemment l'hypothétique Left 4 Dead 3.

Des playtests déjà disponibles

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Bonne nouvelle pour les curieux, les joueurs peuvent s'inscrire dès maintenant aux premiers playtests de Project Tacoma via le site officiel. L'accès est limité, mais permet de découvrir un aperçu de l'expérience imaginée par Booth et son équipe. Le créateur précise que le développement est encore jeune et que beaucoup d'éléments évolueront. Toutefois, l'enthousiasme de la communauté est déjà palpable. Avec Project Tacoma, Mike Booth a l'opportunité de livrer un successeur spirituel digne de son héritage.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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