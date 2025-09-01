Le créateur de Left 4 Dead prépare un nouveau shooter coopératif à 4 joueurs



le 01 septembre 2025 à 14h49 Publié par Corentin Rimbert le 01 septembre 2025 à 14h49

Près de vingt ans après avoir marqué l'histoire du FPS coopératif, Mike Booth, le concepteur de Left 4 Dead, revient avec un nouveau projet. Développé chez Bad Robot Games, ce titre provisoirement nommé Project Tacoma promet de retrouver l'essence du jeu culte tout en proposant une nouvelle expérience multijoueur.