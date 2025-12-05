Prime Gaming : 4 jeux offerts pour décembre 2025, avec un titre LEGO et du Fallout

Amazon propose, une fois encore, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de décembre 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
En ce qui concerne le mois de décembre 2025
, nous avons le droit à un opus de la licence LEGO ainsi qu'à deux titres Fallout, entre autres.
Les jeux Prime Gaming pour décembre 2025
Ainsi, pour ce mois de décembre 2025
, nous retrouvons au programme LEGO 2K Drive, les deux premiers opus de la franchise Fallout, mais aussi Bō: Path of the Teal Lotus. Mais, sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming de décembre 2025
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme
|LEGO 2K Drive
|5 décembre 2025
|Epic Games Store
|Bō: Path of the Teal Lotus
|18 décembre 2025
|Code GOG
|Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
|23 décembre 2025
|Code GOG
|Fallout 2
|23 décembre 2025
|Code GOG
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en décembre 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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