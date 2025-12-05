Prime Gaming : 4 jeux offerts pour décembre 2025, avec un titre LEGO et du Fallout

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2025 à 10h05
Amazon propose, une fois encore, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de décembre 2025.
Prime Gaming : 4 jeux offerts pour décembre 2025, avec un titre LEGO et du Fallout
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.

En ce qui concerne le mois de décembre 2025, nous avons le droit à un opus de la licence LEGO ainsi qu'à deux titres Fallout, entre autres.

Les jeux Prime Gaming pour décembre 2025

Ainsi, pour ce mois de décembre 2025, nous retrouvons au programme LEGO 2K Drive, les deux premiers opus de la franchise Fallout, mais aussi Bō: Path of the Teal Lotus. Mais, sans plus tarder, voici les jeux Prime Gaming de décembre 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme
LEGO 2K Drive 5 décembre 2025 Epic Games Store
Bō: Path of the Teal Lotus 18 décembre 2025 Code GOG
Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game 23 décembre 2025 Code GOG
Fallout 2 23 décembre 2025 Code GOG

Miniature vidéo

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en décembre 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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