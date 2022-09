PowerA : Découverte des diverses gammes de manettes et accessoires pour consoles

Présentation de la marque

Produits Nintendo Switch

Nintendo Switch

Nintendo Switch Chargeur

Nintendo Switch Manettes

Nintendo Switch Protections

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite Manettes

Nintendo Switch Lite Protections

Nintendo Accessoires

Manettes Standards

Manettes FUSION

Produits Xbox

Xbox Series X|S

Xbox Series X|S Manettes

Xbox Series X|S Chargeur

Xbox One

Xbox One Chargeur

Xbox One Manettes

Xbox One Casques

Manettes Standards

Manettes FUSION PRO 2

Produits PlayStation

PlayStation 5

Playstation 5 Chargeur

PlayStation 4

Playstation 4 Casques

Playstation 4 Manettes

Playstation 4 Chargeurs

PlayStation Accessoires

Accessoires

Autres accessoires

Filiale de la sociétécréée en, la sociétévoit le jour en, profite des actifs deet n'a de cesse de s'associer aux constructeurs acteurs de la scène vidéoludique, afin de proposer des périphériques sous licence officielle. C'est ainsi quepropose, à présent, un ensemble complet de périphériques pour Nintendo Switch, Xbox et PlayStation. Pour agrémenter tout cela, des produits aux couleurs de licences iconiques telles queou mêmefont leur apparition.Abordables et de bonnes manufactures, ces périphériques sont une alternative intéressante aux produits officiels, plus onéreux. Dans cet article, nous allons parler des solutions manettes/accessoires proposées parC'est entreque s'est jouée l'acceptation d'utilisation de licence pour. Depuis,étoffe son catalogue par le biais deassociés à un design qui se veut personnel pour la marque. Avant de revenir plus en détail sur certaines manettes, voici les gammes proposées par la marque :Ces manettes de milieu de gamme sont accessibles, généralement filaires et sont revêtues de design plus ou moins prononcés. Bien qu'elles s'apparentent grandement aux manettes officielles,tend à proposer une solution à leur sauce et pour faire corps aux licences officielles. Nous avons reçu l'une des dernières nouveautés qu'est la. Cette dernière a pour particularité d'avoir un contour RGB qu'il est possible de modifier à main levée directement à l'arrière de la manette. Cette dernière est équipée d'un, douce et agréable au toucher bien qu'il stocke plus facilement poils et poussières.À l'arrière de la manette nous attendent deux boutons configurables, se situant sur la partie basse des poignées. À cela viennent s'ajouter deux boutons permettant de. Pour finir en revenant sur ces dernières, puisque nous notonsquant à l'éclairage au niveau des poignées qui a tendance à s'effacer là où le reste du contour de la manette met en avant un beau rendu.Aucun logiciel n'est nécessaire pour le réglage et la manette. Les autres modèles varient entreselon la licence.Dans le but de rester compétitif avec les offres du marché,met en avant sa propre gamme de manettes modulable. Pour l'occasion, nous avons eu en main laqui n'a clairement rien à envier à la concurrence. S'il reste difficile pour nous de parler de sa longévité, voici ce qu'il faut retenir du périphérique.Comme son nom l'indique, il est possible de l'utiliser en mode filaire, mais également sans-fil. Elle fait son apparitionqui ne manquera pas de vous surprendre puisque, à l'intérieur se trouve l'ensemble des accessoires permettant de faire fonctionner ou modifier la manette, mais égalementafin de changer de couleur à tout moment.Néanmoins, les deux coques n'ont pas le même revêtement.tandis que la deuxième propose un rendu plus plastique. Elles se retirent et s'assemblent facilement puisqu'elles sont aimantées. De plus, une place attitrée est laissée dans la sacoche afin de la garder sous la main, même en voyage.Les fameuses palettes font également leur rentrer, pour permettre aux joueurs plus exigeants de profiter de touches à l'arrière de la manette afin d'améliorer sa compétitivité. Rien de spécial à dire concernant ces derniers qui s'activentsi ce n'est qu'elles sont facilement modulables et en acier pour améliorer leur résistance., le constructeur va plus loin dans l'accessibilité en laissant le choix à l'utilisateur de se servir, ou non, de cette araignée de contrôle. Pour cela,est disponible dès l'ouverture du produit. Si les concurrents proposent des périphériques identiques et performants, ils en oublient souvent, souhaitant un périphérique haut de gamme sans obligation de fioritures. Pour aller toujours plus loin dans la démarche, la pochette de transport profite d'un espace attitré, dans le but de déplacer l'ensemble où bon vous semble.Finalement, à l'utilisation, la manette est réactive et semble s'adapter à toutes les situations. Il ne reste plus qu'à savoir sa longévité avant d'établir un diagnostic final sur le choix d'un tel produit. Cependant, à première vue,. Notons qu'elle ne dispose pas de rendu RGB ni même de logiciel pour la configuration.En 2009, au moment de la création de, ces derniers obtiennent les licences pour. Depuis, la société étoffe son catalogue avec un ensemble deassociés à un design qui se veut personnel pour la marque. Avant de revenir plus en détail sur certaines manettes, voici les gammes proposées par la marque :À l'instar des manettes Nintendo Switch, celles pour Xbox sont en majorité filaires pour un design naviguant entre sobre et atypique en passant par des rappels de licences commepour ne citer qu'elles. Dernière sortie de la marque, nous avons eu en main laqui s'apparente grandement à celleAfin d'éviter de plagier notre première présentation, revenons plutôt sur les aspects qui diffèrent. Tout d'abord, elle est équipée d'une molette en partie basse, que nous trouverons visuellement plus ou moins agréable (les goûts et les couleurs..), mais permettant de régler le volume du micro, lorsqu'un casque est lié, ou même le couper. Sur la zone de connexion avec, force est de constater un ensemble solide pour une méthode de fixation rigide quiBien que l'aspect RGB soit sensiblement identique, la manette Xbox donne la possibilité de modifier avec seulement cinq coloris, mais jusqu'à trois zones distinctes.et lisez la notice d'utilisation pour comprendre plus en détail le fonctionnement et les possibilités. Cela étant dit, nous constatons à nouveau la faiblesse d'éclairage au niveau des poignets ainsi que des combinaisons de couleurs qui se trouvent parfois moins performantes.Pour finir, nous retrouvons les deux boutons supplémentaires et modifiables à l'arrière tandis qu'il est possible de régler la course des gâchettes selon trois configurations. Aucun logiciel n'est nécessaire pour le réglage tandis que la manette. Les autres modèles ontLa gammea pour ambition de proposer des périphériques adaptés aux joueurs compétitifsLes avantages sont les mêmes que la version, qu'il s'agisse de la sacoche de transport, les éléments modulables, la coque supplémentaire, le confort d'utilisation et le reste, qui se veulent identiques dans leurs globalités. Toutefois,Pour commencer, la manettene possède pas de mode, ce qui la rend entièrement filaire. Bien que son prix d'appel soit de « seulement » 99 € l'absence de fonction sans-fil. Notons tout de même une connectique solide étudiée pour éviter de détériorer votre manette en cas de mésaventures.Ensuite, à l'arrière du produit, nous retrouvons le bouton programme, seul, qui remplace parfaitement l'utilisation d'un logiciel à condition d'en comprendre son utilisation.se justifie par l'abstraction de zone RGB. Trois modes de blocages des gâchettes sont présents, pour adapter votre périphérique à la situation. Cela étant, la différence entre la course minimale et maximale reste plus faible que la concurrence. La course minimale reste assez longue et peut déplaire aux adeptes de réactivité.La croix directionnelle se veut lisse, simple et performante, mais aura clairement du mal à se positionner au-dessus, voire à l'égal de la concurrence et même des manettes officielles. En effet,et même certains concurrents ( SCUF pour ne citer qu'eux) profitent d'une croix sans failles. De plus, bien que modulable, lane dispose pas de croix directionnelle additionnelle. Néanmoins,, bien que légèrement moins fluide. Les joysticks sont précis pour une force de rappel moyenne.Pour finir, nous saluons la compatibilité PC qui permet d'utiliser cette manette comme une officielle.Comme dit plus haut, les licencessont obtenues ensemble et en 2009. Voici l'ensemble des produitsdepuis le site :En revanche, même si la gamme existe, très peu de produits compatibles PS5 sont disponibles. En d'autres termes, nous reviendrons simplement sur les accessoires et produits actuellement en stock, qui se trouvent être bien moins nombreux que pour les autres licences. À cet instant, aucune manette n'est encore disponible et seulement certains accessoires sont disponibles.Aussi étonnant que cela puisse paraître, les espaces de stockage et de recharge ne sont pas maîtres au cœur des sociétés leaders en termes de consoles. Moins populaires, ces solutions permettent tout de même d'améliorer le confort d'utilisation de l'ensemble des produits, allant même jusqu'à garantir un aspect nomade sécurisé.nous a donné la possibilité d'avoir en main. Notez qu'il existe également une station de recharge pour manettes Xbox, qui fonctionne à l'identique.Quoi de plus inhabituel que de devoir laisser trainer un câble afin de brancher votre manette de. Posée n'importe où et parfois de manière anarchique, la solution n'est visuellement pas très appréciable. Qui plus est, pour la PS5,, difficile de mettre plusieurs manettes en charge.propose une solution à moindre coût, permettant de chargeren simultanées et le tout sous licence officielle pourLe boîter a unet se positionne facilement sur de nombreuses surfaces. Néanmoins, il faudra faire preuve de délicatesse lorsque vous posez une manette. En effet, l'ergo de charge s'emboite à la perfection avec, ce qui demande de bien viser pour éviter d'abimer l'un comme l'autre.De un à quatre Joy-Con ou de une à deux paires, compilez à votre guise sur le chargeur Nintendo Switch afin de toujours avoir de quoi jouer. Le câble d'alimentation est subtilement situé sous le socle pour permettre un stockage utile lors de son inutilisation. Il dispose d'un LED individuel pour indiquer le niveau de charge de chaque Joy-Con. Sobre et passe-partout, c'est un compagnon de choix si vous avez tendance à oublier de charger vos Joy-Con ou simplement pour vous assurer d'en avoir disponible pour des jeux à plusieurs.Bien sûr, le constructeur ne s'arrête pas à ces simples produits puisque, en prime de proposer, ce sont d'innombrables sacoches de transport et housses de protection qui ornent l'ensemble du site. Avec un prix des plus abordables, il reste possible de choisir parmi un ensemble très varié de licences pour s'assurer d'allierPour permettre une maintenance particulière tout en augmentant la longévité de ses produits, PowerA met à disposition un ensemble de produits allant du câble d'alimentation aux joysticks de rechange en passant par les supports de manettes sous licence.