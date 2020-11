Pourquoi acheter la PlayStation 5 ?

Que faut-il savoir au sujet de la PlayStation 5 ?

La PlayStation 5 en rupture de stock dès son premier jour de lancement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La date de sortie et le prix de la PS5 ne sont plus un mystère. L’entreprise japonaise a enfin levé le voile en annonçant la sortie de la console PS5 pour le 19 novembre 2020 en France. Celle-ci sera commercialisée respectivement aux prix de 399 euros pour la version digitale et de 499 euros pour la version possédant un lecteur de disques intégré. À sa sortie, la PS4 semblait venir tout droit du futur et il était impossible d’envisager qu‘une autre console puisse la surpasser. C’est pourtant le pari qu’a relevé Sony avec sa nouvelle console, la PS5.Possédant des caractéristiques à faire pâlir la version 4, le modèle 5 est un bijou technologique en matière de gaming à s’offrir absolument. C’est un véritable fossé qui existe entre les deux versions, et ce, que ce soit en termes de CPU, de GPU ou encore de RAM. La PS5 permet de jouer jusqu’à 120 fps pour plus de fluidité et de précision pendant la partie de jeu. En plus d’avoir une rétrocompatibilité avec 99% des jeux de la PS4, la PS5 possède un SSD NVMe PCIe 4.0 intégré pour le stockage.Il s’agit d’une technologie permettant de réduire considérablement les temps de chargement pendant le jeu et de changer les décors en un rien de temps. Tout a été pensé, de l’audio à la résolution des images, pour que vous vous sentiez immerger dans le jeu. Au vu de toutes les caractéristiques que possède la PlayStation 5, il apparaît évident qu’elle promet aux gamers une expérience inoubliable à chaque partie de jeu.La nouvelle console de Sony a connu un véritable succès à son lancement en France. En moins de 24heures, elle n’était plus disponible dans les magasins physiques et même sur les grandes plateformes de e-commerce. À 18h30 à peine, jeudi dernier, jour de la mise en vente de la console, les géants comme Amazon, Cdiscount, Auchan ou encore Darty affichaient "rupture de stock". D’autres sites de vente en ligne étaient carrément inaccessibles à cause d’une trop forte demande entraînant la surchauffe des serveurs.Cette situation ne déplait pas pour autant à tout le monde. Eh oui, bien que plusieurs fans aient eu à faire des pieds et des mains pour pouvoir s’offrir la console et sont repartis bredouilles, certaines personnes ont eu la chance de pouvoir l’acquérir. Parmi ces derniers, il y en a qui profitent de la situation pour se faire des sous en revendant l’objet de toutes les convoitises aux enchères sur des sites d’annonces en ligne comme eBay ou Leboncoin. Le marché serait apparemment bénéfique pour ces personnes puisque les enchères sont montées à plus de 850 euros sur eBay.