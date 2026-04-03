Pour le Steam Deck 2, la patience semble de mise

Alors que Valve prépare une vaste offensive matérielle pour 2026, le successeur du Steam Deck se fait désirer. De récentes fuites évoquent une sortie repoussée au-delà de 2028, la faute à une pénurie mondiale de composants. Une attente frustrante qui pourrait toutefois dissimuler une excellente nouvelle technique.
Le marché des consoles portables a été bouleversé par l'arrivée de la machine de Valve en février 2022. Depuis, les rumeurs vont bon train concernant une potentielle suite. Cependant, les dernières indiscrétions risquent de doucher les espoirs des joueurs les plus impatients. Selon le célèbre informateur KeplerL2, très actif sur les forums NeoGAF
, le constructeur américain visait initialement une fenêtre de lancement fixée à 2028 pour sa nouvelle génération de machine portable
. Ce calendrier lointain serait aujourd'hui compromis par des facteurs extérieurs au monde du jeu vidéo.
Le spectre d'une attente interminable pour les joueurs
Le secteur de la technologie traverse actuellement une période de turbulences intenses. KeplerL2 précise que la situation globale concernant les mémoires RAM et NAND pourrait contraindre Valve à repousser encore davantage la sortie du Steam Deck 2. Les prix de la mémoire et du stockage s'envolent, une inflation directement liée à la demande astronomique générée par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Les acteurs du jeu vidéo se retrouvent ainsi en concurrence directe avec des géants de la technologie prêts à monopoliser les chaînes de production
.
Certains observateurs se montrent particulièrement pessimistes quant à la capacité de Valve à sourcer les composants adéquats dans un futur proche. Les exigences matérielles pour un véritable successeur semblent pour l'instant incompatibles avec la réalité économique du marché. Toutefois, cette situation complexe s'inscrit parfaitement dans la stratégie à long terme adoptée par l'entreprise
.
La philosophie de Valve face à l'obsolescence
Contrairement à d'autres constructeurs qui multiplient les révisions annuelles, la firme de Gabe Newell refuse de céder à la précipitation
. En octobre dernier, Lawrence Yang, designer chez Valve, avait clarifié la position de la société concernant l'évolution de son matériel.
Il est important pour nous, et nous avons essayé d'être très clairs, de ne pas adopter un rythme annuel. Nous n'allons pas proposer une amélioration chaque année. Il n'y a aucune raison de faire cela. Et, honnêtement, de notre point de vue, ce n'est pas vraiment juste pour vos clients de sortir quelque chose si tôt qui n'est que très légèrement meilleur. Nous voulons donc vraiment attendre un saut générationnel en matière de calcul sans sacrifier l'autonomie de la batterie avant de livrer la véritable deuxième génération de Steam Deck.
Ce retard potentiel pourrait paradoxalement se transformer en avantage majeur. Toujours selon KeplerL2, la future machine n'utilisera pas de système sur puce semi-personnalisé, contrairement aux consoles de salon traditionnelles. Si le lancement glisse au-delà de 2028, Valve aura alors l'opportunité d'intégrer des spécifications techniques bien supérieures à celles prévues initialement, garantissant ainsi le fameux saut générationnel tant espéré.
Un calendrier chargé pour le créateur de Steam
Si les amateurs de jeu nomade devront s'armer de patience ou se tourner vers des alternatives comme la Switch 2 par exemple, ou les machines d'ASUS et Lenovo, Valve ne restera pas inactif pour autant. L'entreprise prépare une année 2026 exceptionnelle avec le lancement prévu de la Steam Machine, d'un nouveau Steam Controller et du casque de réalité virtuelle sans fil Steam Frame
.
Bien que ces produits subissent également les conséquences de la pénurie de stockage, ils confirment que l'éditeur s'investit massivement dans la conception de matériel. Le futur du jeu PC s'annonce radieux, à condition d'accepter que le temps de l'innovation ne soit pas toujours celui de l'impatience.
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