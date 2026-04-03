Pour le Steam Deck 2, la patience semble de mise



le 03 avril 2026 à 12h20 Publié par Corentin Rimbert le 03 avril 2026 à 12h20

Alors que Valve prépare une vaste offensive matérielle pour 2026, le successeur du Steam Deck se fait désirer. De récentes fuites évoquent une sortie repoussée au-delà de 2028, la faute à une pénurie mondiale de composants. Une attente frustrante qui pourrait toutefois dissimuler une excellente nouvelle technique.