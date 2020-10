PlayStation : Sony apporte des modifications sur les Trophées

Nouveaux niveaux de Trophée

Par exemple, si votre niveau de Trophée actuel est de 12, votre nouveau niveau sera légèrement supérieur à 200. Le niveau exact dépendra du nombre de Trophées que vous avez remportés et de leur catégorie.

Nouvelles icônes

Bronze : niveaux 1 à 299

Argent : niveaux 300 à 599

Or : niveau 600 à 998

Platine : niveau 999

Suivi des progrès sur PS5

Bloqués entre les niveaux de trophées 12 et 15 ?

Ca va changer, et pas qu'un peu



Voici les changement à venir pour vos trophées : https://t.co/kY9xcb7Hhh pic.twitter.com/Kd2eA1bt5s — PlayStation France (@PlayStationFR) October 7, 2020

PlayStation vient de faire une annonce des plus inattendues, mais plutôt réjouissante pour les chasseurs de trophées : des modifications vont être apportées, et ce dès ce 7 octobre pour les Américains, puis les 8 octobre pour les Européens.Nous le savons, une grande partie des joueurs de PS4 restent bloqués. De ce fait,. Ainsi, la plage de niveaux passe de « 1 à 100 » à « 1 à 999 », et suite à cela, la progression des joueurs sera automatiquement redéfinie.Également,. De ce fait, « les joueurs traverseront plus rapidement les premiers niveaux, et le niveau de difficulté augmentera de façon plus homogène ». Aussi,, apportant un gain d'augmentation considérable.Pour célébrer ces modifications, et aussi en raison de l'agrandissement de la plage des niveaux,. Jusqu’à présent, les icônes de niveaux de Trophée prenaient juste la forme d’une étoile dorée, mais des variantes seront bientôt disponibles :Sur PS5,. Pour exemple, ils pourront voir le nombre d’artefacts qu’il reste à collecter avant de pouvoir débloquer le Trophée concerné. Également, et surement l'un des points les plus importants, les Trophées obtenus sur les anciens systèmes PlayStation seront automatiquement transférés sur PS5.Pour rappel,