PlayStation Plus : Découvrez l'achat surprenant d'un utilisateur du service

Pour profiter du PlayStation Plus tout en évitant de payer son abonnement plus cher, un joueur a choisi de prendre 24 ans d'accès au service en une seule fois.
Le PlayStation Plus permet aux possesseurs de consoles Sony de profiter de nombreux avantages. En plus de la possibilité de jouer en ligne à leurs titres préférés, ils bénéficient d'un accès à un vaste catalogue de jeux, à l'accès en avant-première à certains événements et bêta tests comme celui de Monster Hunter Wilds
ainsi qu'à des réductions exclusives sur le PlayStation Store. Cependant, le PlayStation Plus est un service payant qui peut connaître une hausse de prix
. Désireux de profiter de ce service au meilleur prix, un utilisateur de Reddit a partagé son étonnante histoire.
L'abonnement au PlayStation Plus le plus long enregistré à ce jour
Dans une publication partagée sur la catégorie dédiée, il a expliqué qu'il ne supportait plus les nombreuses hausses que le service avait connues ces dernières années
. Convaincu qu'il va jouer aux titres PlayStation pendant une grande partie de sa vie, il a donc décidé d'acheter en une seule fois des abonnements de 12 mois au PlayStation Plus
. Sur l'image jointe à sa publication, il est mentionné que son prochain paiement surviendra le 7 juin 2048, soit dans 24 ans.
Lads, I did it. Subscribed to PS Plus until 2048.
byu/On_Reddit_In_Class inPlayStationPlus
En vue d'économiser le plus d'argent possible sur cet achat hors du commun, l'utilisateur a expliqué avoir d'abord souscrit tous les abonnements Essentiel nécessaires pour atteindre juin 2048. Puis il est parvenu à faire passer l'ensemble de ces souscriptions vers un abonnement Premium pour 199 dollars. Au total, le joueur déterminé aurait dépensé 3 839 dollars (soit 3516 euros au taux de conversion actuel) pour cette souscription de 24 ans
au PlayStation Plus. Cependant, la publication ne précise pas s'il a désactivé le prélèvement automatique pour son prochain renouvellement.
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