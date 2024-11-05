PlayStation Plus : Découvrez l'achat surprenant d'un utilisateur du service



le 05 novembre 2024 à 18h13 Publié par Justine Manchuelle le 05 novembre 2024 à 18h13

Pour profiter du PlayStation Plus tout en évitant de payer son abonnement plus cher, un joueur a choisi de prendre 24 ans d'accès au service en une seule fois.