Monster Hunter Wilds annonce une bêta ouverte, tous les détails

En plus d'avoir publié une nouvelle bande-annonce, Capcom a officialisé la tenue d'une bêta ouverte pour le très attendu Monster Hunter Wilds, dès la semaine prochaine.

La bêta ouverte de Monster Hunter Wilds arrive

Les dates de la bêta de Monster Hunter Wilds

Du 29 au 31 octobre → uniquement sur PS5 avec le PS+

→ uniquement sur PS5 avec le PS+ Du 1er au 4 novembre → PC, PS5 et Xbox Series

Le contenu





Le multijoueur activé

PC Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction. Édition Deluxe → 27,99 € au lieu de 90 €, soit 69 % de réduction. Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.

PS5 Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Alors que, qui sera très chargé, Capcom a fait d'une pierre deux coups ce 23 octobre en dévoilant de nouvelles images, et en donnant la possibilité à tous les joueurs de le découvrir en avance, grâce à une bêta ouverte.Commençons évidemment par ce qui intéresse le plus les joueurs :. Sachez que cette bêta se déroulera en deux phases, une première exclusive pour les joueurs PlayStation 5, une autre pour toutes et tous.4 jours, au moins, donc, durant lesquels les joueurs pourront découvrir certaines des fonctionnalités clés du jeu avant sa sortie officielle, tout en profitant d'une personnalisation poussée et d'une chasse intense contre de terribles créatures.Cette partie va également intéresser les futurs joueurs qui attendent ce moment. Nous pourrons notammentPour les joueurs impatients de découvrir l'univers du jeu,, accompagnée de didacticiels pour se familiariser avec les bases du gameplay. Vous pourrez explorer les mécaniques des différentes armes tout en appréciant la fluidité entre les scènes cinématiques et les phases de jeu, un élément central de Monster Hunter Wilds.Enfin,, où les joueurs devront affronter l'alpha de cette meute redoutable sur l'île de Seikret. Cette quête met en avant les dernières nouveautés en termes de gameplay, y compris la possibilité de basculer entre deux types d'armes pour maximiser vos chances de victoire. Pour rendre la chasse encore plus immersive, vous pouvez utiliser une fusée de détresse pour appeler d'autres joueurs en ligne ou des chasseurs PNJ de soutien. Jusqu'à trois PNJ peuvent rejoindre votre groupe en même temps, offrant ainsi une expérience coopérative dynamique.. Peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, vous pourrez rejoindre des chasseurs du monde entier, qu'ils soient sur PC ou console. Une belle façon de tester la robustesse des serveurs tout en profitant de la coopération dans des combats acharnés. C'est d'ailleurs l'objectif de cette bêta, comme l'ont indiqué les développeurs sur le site officiel.Rendez-vous dès le 1novembre donc,, qui arrivera ensuite le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de le précommander tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur :