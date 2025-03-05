PlayStation : Inscrivez-vous dès maintenant au programme pour devenir bêta-testeur

Sony offre une opportunité unique à celles et ceux qui veulent améliorer l'avenir des titres sur PlayStation 5 et sur PC, et celle-ci est totalement gratuite.
Régulièrement, Sony permet aux joueurs de contribuer au futur de la firme via le programme bêta. Cependant, l'accès à ce dernier varie souvent selon les régions du monde et les périodes. Mais à l'approche du printemps, Sony souhaite de nouveau faire plaisir aux joueurs et fait appel aux passionnés. C'est ce que révèle un article publié sur le PlayStation Blog
le 4 mars 2025.
Trois conditions à remplir pour pouvoir prendre part au programme bêta de PlayStation
Le programme bêta est un outil mis en place par Sony pour faire tester au public les fonctionnalités PlayStation
, les futures nouveautés de son application ainsi qu'une sélection de jeux participants sur console PS5 et PC. Il permet d'aider les développeurs à améliorer les détails liés à chaque produit grâce aux retours partagés par les participants. C'est un système donnant-donnant qui est idéal pour découvrir en avant-première certains titres.
La participation au programme PlayStation bêta est totalement gratuite
. Il faut simplement s'inscrire pour recevoir les invitations en question. Pour pouvoir valider leur inscription, les potentiels participants doivent valider 3 critères
:
- posséder un compte pour le PlayStation Network valide et associé à une adresse e-mail fonctionnelle. Cela permet notamment d'être averti dès qu'un test est proposé et de valider ou non sa participation
- habiter la région où le programme est proposé (ici, l'Europe ou la France métropolitaine)
- avoir plus de 18 ans
Si l'aventure vous tente, ne tardez pas pour vous inscrire en cliquant sur ce lien
. Même si Sony fait tout son possible pour inclure le plus de joueurs, les demandes sont souvent plus importantes que le nombre de places disponibles
. De plus, il faut garder à l'esprit que la participation à l'ensemble des tests n'est pas garantie, même si vous êtes inscrits. Cependant, cela représente une belle opportunité si la chance est avec vous !
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