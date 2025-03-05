PlayStation : Inscrivez-vous dès maintenant au programme pour devenir bêta-testeur

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 mars 2025 à 12h47
Sony offre une opportunité unique à celles et ceux qui veulent améliorer l'avenir des titres sur PlayStation 5 et sur PC, et celle-ci est totalement gratuite.
PlayStation : Inscrivez-vous dès maintenant au programme pour devenir bêta-testeur
Régulièrement, Sony permet aux joueurs de contribuer au futur de la firme via le programme bêta. Cependant, l'accès à ce dernier varie souvent selon les régions du monde et les périodes. Mais à l'approche du printemps, Sony souhaite de nouveau faire plaisir aux joueurs et fait appel aux passionnés. C'est ce que révèle un article publié sur le PlayStation Blog le 4 mars 2025. 

Trois conditions à remplir pour pouvoir prendre part au programme bêta de PlayStation

Le programme bêta est un outil mis en place par Sony pour faire tester au public les fonctionnalités PlayStation, les futures nouveautés de son application ainsi qu'une sélection de jeux participants sur console PS5 et PC. Il permet d'aider les développeurs à améliorer les détails liés à chaque produit grâce aux retours partagés par les participants. C'est un système donnant-donnant qui est idéal pour découvrir en avant-première certains titres.


La participation au programme PlayStation bêta est totalement gratuite. Il faut simplement s'inscrire pour recevoir les invitations en question. Pour pouvoir valider leur inscription, les potentiels participants doivent valider 3 critères
  • posséder un compte pour le PlayStation Network valide et associé à une adresse e-mail fonctionnelle. Cela permet notamment d'être averti dès qu'un test est proposé et de valider ou non sa participation 
  • habiter la région où le programme est proposé (ici, l'Europe ou la France métropolitaine)
  • avoir plus de 18 ans
Si l'aventure vous tente, ne tardez pas pour vous inscrire en cliquant sur ce lien. Même si Sony fait tout son possible pour inclure le plus de joueurs, les demandes sont souvent plus importantes que le nombre de places disponibles. De plus, il faut garder à l'esprit que la participation à l'ensemble des tests n'est pas garantie, même si vous êtes inscrits. Cependant, cela représente une belle opportunité si la chance est avec vous !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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