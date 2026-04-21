Playstation impose une vérification d'âge pour utiliser cette fonctionnalité

Afin de protéger les plus jeunes, PlayStation va prochainement mettre en place des mesures visant à vérifier l'âge de ses utilisateurs souhaitant communiquer avec les autres.

La sécurité de l'ensemble des utilisateurs, tous âges confondus, est un facteur qui prend de plus en plus d'importance dans le jeu vidéo. Pour éviter aux mineurs d'être exposés à des messages problématiques ou à des joueurs malveillants, certains titres comme Roblox ont mis en place des systèmes de vérification d'âge avant d'accéder aux services de messagerie ou au chat vocal.

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Si Discord a également adopté cette mesure, un nouveau géant du jeu vidéo vient de mettre en place cette vérification pour l'ensemble de ses fonctions de communication : Sony Interactive Entertainment.

Trois méthodes proposées pour vérifier l'âge des utilisateurs

Ces derniers jours, Sony a envoyé aux utilisateurs PlayStation un message les information de ce changement lié à l'utilisation du chat vocal et du service de messagerie. Le communiqué en question vise notamment à proposer à l'ensemble des utilisateurs « des expériences sûres et adaptées à leur âge ». D'ailleurs, il est précisé que si cette vérification d'âge n'est pas effectuée, les joueurs ne pourront tout simplement pas utiliser ces moyens de communication.

Pour confirmer leur âge, les joueurs pourront utiliser plusieurs méthodes différentes. La première consistera à transmettre à Sony une copie d'une pièce d'identité en cours de validité. Déjà utilisée sur les sites pornographiques, cette technique est source d'inquiétude pour les utilisateurs à cause du vol d'identité et des potentielles fuites de données.

Une autre option permettra de vérifier l'âge via un logiciel de reconnaissance faciale ou via un envoi de SMS.

Quand la vérification d'âge sera-t-elle activée sur les consoles PlayStation ?

Même si la reconnaissance faciale n'est pas encore optimale, il sera impératif d'utiliser l'une de ces trois options pour discuter avec ses amis ou d'autres joueurs via la PS5. Cependant, la vérification d'âge n'est pas encore disponible. Des utilisateurs britanniques ont révélé que cette nouvelle réglementation serait déployée plus tard dans l'année d'après les informations mentionnées sur une page de support.

Selon vous, faut-il impérativement passer par une vérification d'âge pour protéger les joueurs ? Jouez-vous à des titres où cette vérification est obligatoire ? Partagez vous avis sur le sujet dans les commentaires ci-dessous.