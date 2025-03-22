PlayStation imagine une manette solaire pour ses futures consoles



le 22 mars 2025 à 14h15 Publié par Florian Lelong le 22 mars 2025 à 14h15

Sony pourrait bientôt proposer une manette PlayStation capable de se recharger à l'énergie solaire, d'après un récent brevet. Cette innovation inédite pourrait mettre fin aux problèmes de batterie lors des longues sessions de jeu, tout en permettant une utilisation plus écologique des accessoires.