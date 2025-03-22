PlayStation imagine une manette solaire pour ses futures consoles

Sony pourrait bientôt proposer une manette PlayStation capable de se recharger à l'énergie solaire, d'après un récent brevet. Cette innovation inédite pourrait mettre fin aux problèmes de batterie lors des longues sessions de jeu, tout en permettant une utilisation plus écologique des accessoires.
Un brevet révèle une manette PlayStation rechargeable grâce au soleil
Selon une information repérée par Tech4Gamers, un brevet déposé par Sony
suggère que la firme japonaise travaille sur une manette équipée de « cellules photovoltaïques »
capables d'utiliser la lumière du soleil pour recharger automatiquement sa batterie.
Les images du brevet montrent clairement une manette qui ressemble fortement à la DualSense actuelle de la PS5, avec des panneaux solaires positionnés stratégiquement sur la partie supérieure, autour des joysticks et des boutons traditionnels.
Une réponse aux critiques sur l'autonomie de la DualSense ?
Si cette technologie se concrétise, elle répondrait directement aux critiques récurrentes sur l'autonomie limitée des manettes DualSense. En effet, bien que la manette de la PS5 offre des fonctionnalités avancées comme les gâchettes adaptatives ou les retours haptiques, son autonomie est régulièrement pointée du doigt par les joueurs
. Cette recharge solaire pourrait être une solution élégante pour prolonger l'autonomie de manière naturelle
, sans avoir à brancher constamment la manette.
Prudence, rien n'est encore officiel
Comme toujours avec les brevets, cette information est à prendre avec des précautions. Sony, comme beaucoup d'entreprises technologiques, dépose régulièrement des brevets pour des idées innovantes sans nécessairement les concrétiser rapidement.
Toutefois, la direction prise par ce brevet correspond à une tendance de l'industrie qui mise de plus en plus sur l'écologie et les technologies durables.
Sony multiplie les innovations pour ses manettes
Ce brevet s'ajoute à une longue liste d'innovations potentielles chez Sony. Récemment, la firme avait aussi déposé un brevet intriguant concernant une fonctionnalité de « retour en arrière » permettant aux joueurs de revenir à des sections précises d'un jeu à tout moment.
Sony semble donc déterminé à enrichir constamment l'expérience offerte par ses accessoires PlayStation.
commentaire (0)