PlayStation 5 : Cette nouvelle devrait ravir les joueurs en quête des éditions du 30e anniversaire

Particulièrement recherchés par les collectionneurs, les versions 30th Anniversary de la PlayStation 5, de la manette DualSense et du PlayStation Portal vont prochainement revenir dans nos rayons. Mais il faudra être rapide.

Les produits du 30e anniversaire proposés en précommande dans quelques jours

Une possibilité d'obtenir la précieuse PlayStation 5 30th Anniversary Edition, mais…

La 30th Anniversary PS5 Digital Edition, la 30th Anniversary DualSense et le 30th Anniversary PlayStation Portal vont être réapprovisionnés en quantités très limitées et seront disponibles le 29 septembre en France !



Les membres PlayStation Plus bénéficieront d'un accès anticipé… pic.twitter.com/7aG7H7Np3G — PlayStation France (@PlayStationFR) July 14, 2025

Afin de célébrer le 30e anniversaire de sa console iconique, Sony a sorti le grand jeu en proposant une gamme reprenant les couleurs et le design de la première console PlayStation. Les plus chanceux ont ainsi pu obtenir une PlayStation 5 Pro grise décorée du petit logo PlayStation ou une manette de même couleur rappelant aux plus nostalgiques de merveilleux souvenirs. Mais lors de la première vague de commercialisation, ces articles étaient proposés en quantité très limitée.Sur le marché de l'occasion, ces éditions aujourd'hui collector se rendent à prix d'or. Mais Sony a décidé de faire une belle surprise aux joueurs enDans un communiqué partagé le 14 juillet 2025 sur X/Twitter, Sony a confirmé que de nouveaux produits collector allaient être proposés à la vente. La liste inclut notammentEn revanche, la manette DualSense Edge ne sera pas de la fête. Néanmoins, cela représente une belle opportunité d'ajouter ces produits exclusifs à votre collection.Toutefois, pour tenter de les acheter, il faudra passer par des précommandes sur le site officiel de Sony, qui seront divisées en deux phases., heure française. Tandis qu'une deuxième session, accessible à tous, sera lancée. Cependant, celle-ci se fera dans la limite des stocks disponibles. Il faudra donc être rapide et chanceux.Mais qu'en est-il du produit le plus convoité de la collection, à savoir la console ? Contrairement à la première vague, il ne sera pas possible d'acheter la version 30th Anniversary de la PS5 Pro. Mais. Plus encore que pour les autres produits, il faudra être réactif pour l'ajouter au panier.Ces produits seront. Cependant, impossible de savoir à l'heure actuelle s'il sera possible de se procurer la collection à cette date chez des revendeurs comme Amazon ou Micromania.