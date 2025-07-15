PlayStation 5 : Cette nouvelle devrait ravir les joueurs en quête des éditions du 30e anniversaire

Particulièrement recherchés par les collectionneurs, les versions 30th Anniversary de la PlayStation 5, de la manette DualSense et du PlayStation Portal vont prochainement revenir dans nos rayons. Mais il faudra être rapide.
Afin de célébrer le 30e anniversaire de sa console iconique, Sony a sorti le grand jeu en proposant une gamme reprenant les couleurs et le design de la première console PlayStation. Les plus chanceux ont ainsi pu obtenir une PlayStation 5 Pro grise décorée du petit logo PlayStation ou une manette de même couleur rappelant aux plus nostalgiques de merveilleux souvenirs. Mais lors de la première vague de commercialisation, ces articles étaient proposés en quantité très limitée.
Sur le marché de l'occasion, ces éditions aujourd'hui collector se rendent à prix d'or. Mais Sony a décidé de faire une belle surprise aux joueurs en remettant en vente certains des produits de la collection 30th Anniversary
.
Les produits du 30e anniversaire proposés en précommande dans quelques jours
Dans un communiqué partagé le 14 juillet 2025 sur X/Twitter, Sony a confirmé que de nouveaux produits collector allaient être proposés à la vente. La liste inclut notamment la version anniversaire du PlayStation Portal ainsi que celle de la manette DualSense.
En revanche, la manette DualSense Edge ne sera pas de la fête. Néanmoins, cela représente une belle opportunité d'ajouter ces produits exclusifs à votre collection.
Toutefois, pour tenter de les acheter, il faudra passer par des précommandes sur le site officiel de Sony, qui seront divisées en deux phases. Une première phase réservée aux détenteurs d'un abonnement PlayStation Plus débutera le 21 juillet, à 10h
, heure française. Tandis qu'une deuxième session, accessible à tous, sera lancée le 23 juillet à 10 heures
. Cependant, celle-ci se fera dans la limite des stocks disponibles. Il faudra donc être rapide et chanceux.
Une possibilité d'obtenir la précieuse PlayStation 5 30th Anniversary Edition, mais…
Mais qu'en est-il du produit le plus convoité de la collection, à savoir la console ? Contrairement à la première vague, il ne sera pas possible d'acheter la version 30th Anniversary de la PS5 Pro. Mais une petite quantité de PlayStation 5 édition digitale sera proposée lors des phases de précommande
. Plus encore que pour les autres produits, il faudra être réactif pour l'ajouter au panier.
Ces produits seront disponibles en France à partir du 29 septembre 2025
. Cependant, impossible de savoir à l'heure actuelle s'il sera possible de se procurer la collection à cette date chez des revendeurs comme Amazon ou Micromania.
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