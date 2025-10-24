Phil Spencer soutient la créativité et la prise de risques dans le jeu vidéo, mais son discours sonne faux



le 24 octobre 2025 à 15h45 Publié par Justine Manchuelle le 24 octobre 2025 à 15h45

Proposer un jeu qui sort du lot via son gameplay, son histoire ou sa direction artistique peut être un pari ambitieux. Mais cette force créative et cette audace sont des qualités saluées et indispensables pour Phil Spencer.