Phil Spencer soutient la créativité et la prise de risques dans le jeu vidéo, mais son discours sonne faux

Proposer un jeu qui sort du lot via son gameplay, son histoire ou sa direction artistique peut être un pari ambitieux. Mais cette force créative et cette audace sont des qualités saluées et indispensables pour Phil Spencer.
L'année 2025 a été marquée par quelques jeux qui ont osé prendre des risques qui se sont avérés payants
. Si Clair Obscur: Expedition 33
vient immédiatement en tête, des titres indépendants comme Keeper (le jeu qui vous met dans la peau d'un phare qui bouge) séduisent les joueurs. D'ailleurs, cette volonté de prendre des risques et de laisser la créativité s'exprimer est primordiale pour un certain Phil Spencer.
Dans le cadre d'une conférence organisée lors de l'International Council Summit de Paley et rapportée par PC Gamer
, le directeur de Microsoft Gaming a rappelé que l'un des points les plus importants à encourager et protéger chez les studios est la créativité des équipes.
La base de toute industrie des médias selon Phil Spencer : « La pépite créative »
Microsoft a longtemps encouragé cette création en finançant ou en faisant l'acquisition de petites structures.
Ce fut le cas par le passé avec Moon Studios (créateurs de la saga Ori
) ou avec le studio Double Fine Productions, développeur de Keeper. Cette créativité encouragée a également été mise en avant par le fondateur de Double Fine, Tim Schafer.
Lorsque nous avons évoqué notre acquisition, la question était cruciale pour moi : "Comment préserver notre culture ?". Et tout le monde disait : "Non, on veut vraiment que vous restiez vous-même." Et c'est toujours vrai… Vous savez, côté création, on peut dire : "Hé, on veut faire un jeu sur un phare ambulant", et ils répondent : "Super. Ça a l'air génial.
D'ailleurs, le soutien financier de Microsoft a également permis aux équipes de Double Fine de ne pas avoir à redouter le manque de moyens
. Pourtant, les événements estivaux semblent évoquer un autre son de cloche.
Un discours à double tranchant comme le rappelle le cas HI-FI Rush
Les licenciements massifs survenus en juillet 2025 ont notamment mis à mal les petites structures. Phil Spencer a lui-même admis que Microsoft n'a pas toujours réussi à protéger ces créateurs audacieux.
Mais cette déclaration est davantage liée aux critiques émises en ligne face à un projet créatif. Malgré tout, il reste convaincu que promouvoir ces idées et ces prises de risques est primordial.
Pourtant, il est difficile d'oublier le cas de HI-FI Rush, un titre créatif, ambitieux, salué par les joueurs. Mais son studio a été fermé en mai 2024
, provoquant l'indignation des joueurs. Ce cas semble confirmer que la créativité ne va pas forcément de pair avec des marges bénéficiaires excessivement élevées à atteindre
, expliquant peut-être pourquoi Microsoft a licencié des milliers de travailleurs et annulé de nombreux projets.
commentaire (0)