Phil Spencer annonce que l'impact du COVID-19 se fera ressentir en 2021

Si les jeux prévus pour cet été et cet automne n'auront pas de retard, ou seront peu impactés, les productions censées sortir dans un an subiront malheureusement un délai supplémentaire selon Phil Spencer.

Durant l'été ou au début de l'automne ? Je le sens plutôt bien pour ces jeux. Mais les jeux qui visaient à sortir dans un an ou au-delà, il y aura certainement un impact, mais ils pourront réagir.

La motion capture est quelque chose qui est arrêté. Nous n'entrons pas dans les studios de motion capture. Si vous avez déjà fait capturer toute votre animation et que vous effectuez des retouches dans une production artistique plus individuelle et dans d'autres domaines comme les retouches des textures, vous êtes dans une meilleure position. Si vous travaillez avec des orchestres ou de la motion capture, vous êtes retenu en ce moment et vous devez progresser dans d'autres domaines.

Actuellement, le monde entier estimpactant plusieurs industries, dont celle vidéoludique., notamment celle de l' E3 , ainsi que la gamescom , ou encore plus récemment la Paris Games Week Si la plupart des studios s'en sortent,. En effet, c'est dans une interview accordée à Business Insider que Spencer a tenu à rassurer les joueurs et autres journalistes concernant la sortie de: celle-ci sera bien disponible en temps et en heure. Cependant,En effet, s'il est plus pessimiste pour certains titres, c'est que, cette technologie reproduisant les mouvements des acteurs. Cependant,, et les développeurs et acteurs doivent désormais travailler avec des équipes restreintes dans d'autres studios.Nous devons donc malheureusement nous attendre à quelques retards concernant les grosses productions faisant appel à ce procédé.