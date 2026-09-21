Graveyard Keeper 2 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 septembre 2026 à 14h46
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Graveyard Keeper 2, en France, sur PC et consoles, afin d'être prêt pour son lancement.
Graveyard Keeper 2 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Ça y est, l'attente touche très bientôt à sa fin : Graveyard Keeper 2, le jeu de simulation déjanté de Lazy Bear Games, est sur le point de se rendre disponible sur diverses plateformes de jeu. Plutôt attendu par les fans de la franchise, certains joueurs et joueuses se questionnent à propos de l'heure de sortie de Graveyard Keeper en France sur PC et sur console. Nous vous la partageons dans ce qui suit.

Heure de sortie de Graveyard Keeper 2 en France sur PC et consoles

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Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Graveyard Keeper 2 débarque le 22 septembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Grâce à de récentes informations partagées par Lazy Bear Games, notamment sur Twitter/X, nous en savons plus au sujet de l'horaire de lancement de Graveyard Keeper 2.

Ainsi, l'heure de sortie de Graveyard Keeper 2 est fixée à 15h (heure française), le 22 septembre 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu. De ce fait, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne à propos du lancement de Graveyard Keeper 2 et pourront le découvrir tous au même moment.

Quel est le prix de Graveyard Keeper 2 ?

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Le prix de vente de Graveyard Keeper 2 n'est pas le même en fonction de la plateforme. Ainsi, sur le PS Store, le titre est à 19,99 €. Sur ce store, une réduction de 20 % est proposée jusqu'au 22 septembre dans la soirée pour les membres PS Plus, ce qui lui permet d'être à 15,99 €. Sur le Nintendo eShop et Steam, le jeu de Lazy Bear Games est à 24,99 €, hors promotion. Or, tout comme sur le PS Store, il y a actuellement une réduction de 20 %, le faisant ainsi passer à 19,99 €, jusqu'au mardi 22 septembre.

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Rendez-vous donc le 22 septembre 2026 dans l'après-midi pour découvrir Graveyard Keeper 2, qui débarque sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

  • PC (Steam)
    • Édition Standard15,49 € au lieu de 25 €, soit 38 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 €56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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