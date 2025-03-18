ONEXSUGAR SUGAR 1 : Une révolution dans les consoles Android avec son double écran

ONEXSUGAR redéfinit le gaming mobile avec SUGAR 1, une console Android innovante à double écran dévoilée lors de la GDC 2025.
Une console Android innovante signée ONEXSUGAR
Présentée à la Game Developers Conference 2025, la nouvelle console ONEXSUGAR SUGAR 1
a immédiatement marqué les esprits grâce à son design révolutionnaire. Fruit de la collaboration entre Qualcomm et ONEXSUGAR
, la marque Android du célèbre fabricant One-Netbook, elle entend séduire les joueurs nomades grâce à un système inédit composé de deux écrans.
Double écran : simple tendance ou véritable révolution ?
Cette configuration modulaire transforme radicalement l'expérience gaming, permettant aux joueurs d'afficher simultanément leur partie et d'autres applications sur un second écran indépendant. L'utilisation du puissant Snapdragon G3 Gen 3
garantit des performances intéressantes, spécialement pensées pour le multitâche et les jeux exigeants.
SUGAR 1 propose un design futuriste et ergonomique grâce à ses contrôleurs magnétiques rotatifs qui s'adaptent aux préférences des utilisateurs. Ce soin apporté à la modularité et au confort répond parfaitement aux attentes actuelles des joueurs mobiles
recherchant flexibilité et performances.
Android Gaming : une stratégie gagnante pour One-Netbook ?
Cette console arrive à un moment clé où les jeux Android tels que Genshin Impact, Call of Duty Mobile ou Fortnite
connaissent une popularité croissante. En s'inscrivant dans cette tendance, ONEXSUGAR
compte bien imposer son nouveau modèle comme une référence dans l'univers du gaming portable, suivant les traces de consoles à succès comme la Nintendo Switch ou la Steam Deck
.
Ce que l'on sait déjà
Les détails complets de la fiche technique, ainsi que la disponibilité et le prix de la SUGAR 1
, seront bientôt dévoilés via les canaux officiels d'ONEXSUGAR
et sur une campagne Indiegogo
dédiée. Une chose est sûre : cette annonce promet de faire parler d'elle dans les prochains mois.
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