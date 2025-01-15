Nouvelles webcams OBSBOT : l'IA au service de tous

OBSBOT dévoile deux nouvelles webcams, Tiny SE et Meet SE, qui combinent innovation technologique et accessibilité. Ces modèles s'adressent aussi bien aux créateurs qu'aux professionnels en quête de solutions performantes et abordables.
Créée en 2016, OBSBOT
est une entreprise spécialisée dans la technologie vidéo intelligente. Naturellement, elle se distingue par son utilisation innovante de l'IA
pour proposer des solutions performantes et accessibles, adaptées aux besoins des créateurs et des professionnels. En plus d'appareils vidéos, la marque développe des produits connexes comme des trépieds ou même des filtres
.
Les webcams OBSBOT Tiny SE
et Meet SE
, disponibles à partir du 15 janvier 2025
, apportent des solutions intelligentes et abordables pour les streamers, les télétravailleurs et les créateurs. Ces nouveaux modèles combinent des fonctionnalités avancées et un design compact, adaptés à divers usages.
OBSBOT Tiny SE : une précision hors pair grâce à l'IA
L'OBSBOT Tiny SE se démarque par sa technologie de suivi intelligent PTZ
, qui garde l'utilisateur toujours au centre du cadre, que ce soit pour des présentations ou des diffusions en direct. Son capteur avancé offre une qualité d'image impressionnante, même en faible luminosité, grâce à un capteur CMOS empilé et une ouverture large
.
Pour les streamers et les professionnels, les préréglages personnalisables et le contrôle gestuel simplifient l'utilisation, tandis que sa compatibilité avec des outils tels que Microsoft Teams ou OBS
garantit une intégration fluide dans les flux de travail existants.
OBSBOT Meet SE : compacte et performante
Pensée pour une utilisation quotidienne, l'OBSBOT Meet SE
allie qualité vidéo et simplicité d'utilisation. Dotée de fonctionnalités pilotées par l'IA
, elle ajuste automatiquement son cadrage pour offrir des prises de vue optimales, que ce soit pour des réunions ou du streaming. Son design léger et ses coloris modernes en font une option séduisante pour les utilisateurs à la recherche d'une webcam au bon rapport qualité-prix. Bien qu'elle fasse l'impasse sur la 4K
, sa résolution Full HD à 100 fps promet des performances visuelles convaincantes
, comme en témoignent ses caractéristiques.
Compatible avec les principales plateformes de streaming, la Meet SE
propose également des fonctions avancées telles que le mode beauté ou le bokeh
(qui améliore le flou d'arrière-plan). Ces atouts en font un outil polyvalent, adapté aussi bien au gaming qu'aux conférences virtuelles.
Un choix selon vos besoins
Avec ces deux modèles, OBSBOT
vise à rendre la technologie avancée accessible. La Tiny SE
se destine aux utilisateurs nécessitant des performances dynamiques et une stabilité optimale, tandis que la Meet SE
séduit par sa simplicité et sa portabilité. Toutes deux partagent une promesse : offrir une expérience vidéo fluide et immersive à un prix compétitif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel d'OBSBOT
.
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