Nouvelles webcams OBSBOT : l'IA au service de tous

OBSBOT dévoile deux nouvelles webcams, Tiny SE et Meet SE, qui combinent innovation technologique et accessibilité. Ces modèles s'adressent aussi bien aux créateurs qu'aux professionnels en quête de solutions performantes et abordables.

OBSBOT Tiny SE : une précision hors pair grâce à l'IA

OBSBOT Meet SE : compacte et performante

Un choix selon vos besoins





Créée en 2016,est une entreprise spécialisée dans la technologie vidéo intelligente. Naturellement, elle se distingue par sonpour proposer des solutions performantes et accessibles, adaptées aux besoins des créateurs et des professionnels. En plus d'appareils vidéos, la marque développe des produits connexes comme desLes webcamset, disponibles à partir du, apportent des solutions intelligentes et abordables pour les streamers, les télétravailleurs et les créateurs. Ces nouveaux modèles combinent des fonctionnalités avancées et un design compact, adaptés à divers usages.L'OBSBOT Tiny SE se démarque par sa technologie de, qui garde l'utilisateur toujours au centre du cadre, que ce soit pour des présentations ou des diffusions en direct. Son capteur avancé offre une qualité d'image impressionnante, même en faible luminosité, grâce à unPour les streamers et les professionnels, les préréglages personnalisables et le contrôle gestuel simplifient l'utilisation, tandis quegarantit une intégration fluide dans les flux de travail existants.Pensée pour une utilisation quotidienne, l'allie qualité vidéo et simplicité d'utilisation., elle ajuste automatiquement son cadrage pour offrir des prises de vue optimales, que ce soit pour des réunions ou du streaming. Son design léger et ses coloris modernes en font une option séduisante pour les utilisateurs à la recherche d'une webcam au bon rapport qualité-prix. Bien qu'elle fasse, sa résolution Full HD à 100 fps promet des, comme en témoignent ses caractéristiques.Compatible avec les principales plateformes de streaming, lapropose également des fonctions avancées telles que le mode(qui améliore le flou d'arrière-plan). Ces atouts en font un outil polyvalent, adapté aussi bien au gaming qu'aux conférences virtuelles.Avec ces deux modèles,vise à rendre la technologie avancée accessible. Lase destine aux utilisateurs nécessitant des performances dynamiques et une stabilité optimale, tandis que laséduit par sa simplicité et sa portabilité. Toutes deux partagent une promesse : offrir une expérience vidéo fluide et immersive à un prix compétitif. Pour en savoir plus,