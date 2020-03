Quels sont les meilleurs jeux à tester sur l'Oculus Quest ? Voilà une question que beaucoup de joueurs pourraient se poser après avoir fait l'acquisition d'une nouvelle console ou d'un nouvel ordinateur.

Avec des ventes et une utilisation en hausse en 2019, la réalité virtuelle séduit de plus en plus de monde sur les 5 continents. Un bienfait pour le domaine de la VR qui commençait à se demander si elle allait trouver le grand public, mais qui a réussi à trouver un catalyseur au bon moment : l'Oculus Quest de Facebook !



Le catalogue de jeux disponible sur le store Oculus ne cesse d’augmenter ces derniers mois. En même temps, les faits sont là : l’Oculus Quest est LE casque de réalité virtuelle montant qui a vu ses ventes s’envoler lors des dernières fêtes de Noël.

Il faut dire qu’avec son prix attractif de 449 €, ses nombreux jeux, son utilisation sans câble et sa qualité/maniabilité optimale, il y a de quoi tomber sous le charme de la VR ! Et c'est sans parler des options autour du casque comme l'Oculus Link ou les batteries d'appoints.



Pour un néophyte, il y a simplement à tester le tutoriel interactif "First Steps" sur le casque d'un ami, et il verra rapidement que l'Oculus effacera tous les préjugés des casques de réalité virtuelle (et notamment le sujet des nausées).

Et puis pour celles et ceux qui ont déjà un Oculus Quest à la maison, cela tombe bien, car nous vous proposons aujourd’huià absolument tester avec votre Oculus Quest ! Des jeux qui nous ont plu à la fois par leur prix attractif, leur expérience inédite et le plaisir qu'ils nous ont procuré !Voici donc notre TOP 10 !Le premier jeu dont on souhaitait vous parler, c'est Moss. Bien qu'il puisse être déroutant au premier abord, c'est une merveille à contempler. Les détails du jeu, les personnages, le fait d'observer la vie d'une petite souris appelée Quill est juste magique.Moss est un jeu d'action et d'aventure où les explorations sont assez incroyables, où les personnages sont particulièrement attachants, qui est loin d'être un jeu soporifique, ce qui est parfois le cas avec les jeux d'aventures.Bref, un magnifique jeu à tester, et on pourrait presque dire "un jeu tout en poésie".Découvrir Moss sur le Store OculusAlors Drop Dead, ce fût une belle surprise. Nous cherchions un jeu VR remplit de zombies et avec une histoire un minimum aboutie. Nous avions le choix entre celui-ci ou attendre les d'autres opus, comme The Walking Dead: Onslaught.On s'est donc laissé tenter et nous avons vraiment apprécié l'histoire, les différents types d'ennemis et les multiples modes de jeux. Vous avez en effet la possibilité de jouer en coopération, en multijoueur, et le système de scores permet de repousser ses limites.Également, nous avons apprécié le fait que le jeu n'était pas si court. Par rapport à beaucoup de jeux VR, il était tout à fait probable que cela arrive avec ce présent jeu.Nous vous laissons regarder le teaser pour que vous puissiez apprécier convenablement l'idée !Découvrir Drop Dead: Dual Strike Edition sur le store OculusLorsque l'on démarre sur une nouvelle console ou que l'on va sur un catalogue de jeu, il y a toujours quelques jeux que tout le monde aime. C'est le cas de Beat Saber.Beat Saber, c'est un jeu où vous devez à l'aide de deux sabres laser casser des blocs qui arrivent en fonction d'une musique.En d'autres termes, c'est une sorte de Guitar Hero où en rythme, vous devez trancher dans le mille avec vos deux sabres. Seulement, vous devez éviter des obstacles, trancher dans le bon sens, remplir des objectifs de plus en plus difficiles.Beat Saber, c'est un jeu familial qui pourra défouler et amuser n'importe quelle personne démarrant dans le monde de la VR.Découvrir Beat Saber sur le store OculusPour les trois prochains TOP, nous avons choisis de mettre ex aequo les trois Star Wars Vader Immortal. On s'est demandés s'il ne fallait pas utiliser une seule place dans notre top 10 pour ces trois volets, mais ceux-ci argumentent avec des histoires et des expériences tellement différentes, que nous nous sommes dit qu'il serait plus utile pour vous de faire une place pour chaque.On commence donc avec l'épisode 1. Dans le premier volet, vous serez en totale immersion dans l'univers de Star Wars et vous serez impressionné par la taille du fameux Dark Vador. Ce premier épisode (à condition qu'on les fasse dans l'ordre), est surtout là pour vous introduire l'histoire et quelques pouvoirs magiques utiles au combat.Vous devez avancer au fur et à mesure et trouver le moyen de vous échapper petit à petit, sans pour autant vous faire repérer.Ce premier volet a été pour nous le volet de la contemplation. Le volet qui introduit l'histoire et qui nous transporte, grâce à des détails minutieux, dans l'univers de Star Wars.Découvrir Vader Immortal: Episode I sur le store OculusEnsuite, avec l'épisode 2, vous poursuivrez l'histoire en compagnie du seigneur Sith et vous commencerez normalement à comprendre la mécanique du jeu.On vous rajoutera alors des nouveaux pouvoirs et des nouveaux objectifs avec les très célèbres sabres laser ! Vous devrez affronter des nouveaux ennemis et faire en sorte de maîtriser la Force pour pouvoir convenablement sortir de là en soulevant et projetant toute sorte de choses aux bons endroits.Découvrir Vader Immortal: Episode II sur le store OculusEnfin, l'épisode 3 vous demandera de savoir créer une armée, de la diriger, pour ensuite partir au combat et finir en beauté.Ce dernier épisode de la série VR Star Wars montre beaucoup de choses mobiles et des effets spéciaux particulièrement appréciables.Il est difficile de tout vous dire dans ce dernier épisode sans spoiler, mais jouer les trois volets permet vraiment de prendre du plaisir à être aux côtés des personnages rendus célèbres par les films.Découvrir Vader Immortal: Episode III sur le store OculusNous sommes quasiment au niveau des trois derniers jeux de ce top 10 et nous souhaitions vous parler de Robo Recall Unplugged.Si vous connaissez et aimez Terminator, vous allez apprécier Robo Recall. Vous incarnez un personnage qui va devoir rappeler un nombre incroyable de robots humanoïdes.La vue est à la première personne et vous possédez toute sorte d'armes que vous pouvez upgrader grâce à un tableau de bord dédié juste avant de démarrer le niveau.Vous vous trouvez la plupart du temps en ville et le but est de nettoyer l'ensemble de la ville et de mettre en place des checkpoints à certains endroits stratégiques.Ce jeu nous a beaucoup plu, étant donné qu'il change des FPS classiques et nous montre un univers différent. De plus, le gameplay est très intéressant, notamment au niveau de la prise des armes et du maniement de ceux-ci.Découvrir Robo Recall: Unplugged sur le store OculusNous ne pensions pas dire cela un jour chez GAMEWAVE, mais si vous voulez faire du sport, jouez à Pistol Whip.Pistol Whip est un jeu à la première personne où le but du jeu est de tuer un maximum d'ennemis avec une arme de poing et vos propres mains.Sauf qu'éviter les obstacles est déjà une première difficulté... Éviter les balles des ennemis en est une autre... Et arriver au bout de chaque niveau sans mourir également.Bref, Pistol Whip, c'est un jeu où vous pourrez vous défouler, qui vous donnera sans doute des courbatures les premiers jours, mais qui fait un bien fou après une bonne journée de travail ! À tester absolument et en plus, il y a de nombreuses de mises à jour !Découvrir Pistol Whip sur le store OculusTop 2 de notre sélection : Red Matter !Red Matter, c'est une incursion dans une sorte d'URSS comme nous pouvons le voir régulièrement à la TV ou dans les livres d'histoires.Vous êtes à la première personne et le but du jeu est de remplir une succession de casse-têtes/puzzles afin d'avancer dans les niveaux. Des niveaux qui sont d'ailleurs dans une base abandonnée et où il s'est passé des choses mystérieuses bactériologiquement parlant.Les graphismes sont particulièrement bien réalisés sur Oculus Quest et l'histoire, bien qu'un peu flippante par moment, est très bien orchestrée. Nous avons passé un agréable moment à jouer à ce jeu !Découvrir Red Matter sur le store OculusLe dernier jeu de notre TOP 10 est très populaire et n'est pas un jeu comme les autres. Il s'agit de Super Hot VR.Super Hot, c'est LE jeu qu'il faut avoir sur Oculus Quest. Vous devez sortir de chaque niveau en tuant vos ennemis avec ce que vous avez à disposition.Cela peut-être des armes, des bouteilles ou toute autre chose, mais on y rajoute une difficulté : la gestion du temps.Lorsque vous ne bougez pas, le temps ne bouge pas. Lorsque vous bougez, le temps avance et s'accélère. Vous êtes dans une vraie expérience à la Matrix où vous devez tout faire pour éviter les balles, tout en trouvant la bonne stratégie pour sortir du niveau.Super Hot est un jeu qui peut paraître court une fois les niveaux terminés, mais l'ensemble des challenges qui nous attendent après le générique sont juste difficiles à remporter !Découvrir Super Hot Vr sur le store OculusLe catalogue de l'Oculus Quest augmente de mois en mois, et depuis l'arrivée de l'Oculus Link, nous pouvons jouer aux jeux compatibles du catalogue Oculus Rift.L'année 2020 devrait normalement se poursuivre sur cette lancée avec de nombreux jeux prévus pour les prochaines semaines et mois.Nous espérons que notre sélection vous aura plu ! N'hésitez pas à nous donner vos jeux préférés en commentaire. Nous aurons peut-être l'occasion d'en faire un article !Photo par Lux Interaction sur Unsplash