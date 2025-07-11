Nintendo : Un programme bien connu des joueurs va prendre fin

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Les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent acheter des bons pour jeux Nintendo Switch sur le Nintendo eShop jusqu'au 30 janvier 2026, 23h59 heure locale. Chaque bon pour jeu Nintendo Switch reste valable pendant un an (365 jours) à compter du jour de l'achat.Nintendo précise, toutefois, que celles et ceux qui en auront acheté avant le début de l'année prochaine pourront toujours les utiliser, et ce, dans les douze mois suivants. Néanmoins, soulignons le fait que de nouveaux jeux Nintendo Switch seront encore ajoutés à la liste dudit programme, jusque fin 2026.
Oui, d'autres jeux Nintendo Switch publiés par Nintendo seront ajoutés à la liste des titres pouvant être échangés contre un bon après la fin de la vente des bons le 30 janvier 2026. Veuillez consulter la liste actuelle des titres pouvant être échangés contre un bon. Les titres à venir sont généralement ajoutés lors de l'ouverture des précommandes sur le Nintendo eShop.Ainsi, comme vous l'aurez compris, vous avez jusqu'au 30 janvier 2026 pour profiter du programme « Bons pour jeux » de la Nintendo Switch. Après cette date, il ne sera plus possible d'en acheter. Une nouvelle qui risque de décevoir les joueurs et les joueuses qui appréciaient ce système leur permettant de faire quelques économies.
Passé le 30/01/2026, il ne sera plus possible d'acheter des bons pour jeux #NintendoSwitch. Les bons sont valables 12 mois à compter de leur date d'achat. Des jeux Nintendo Switch continueront à être ajoutés au catalogue jusque fin 2026.— Nintendo France (@NintendoFrance) July 10, 2025
Plus d'infos : https://t.co/ZD4ha2L75X
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