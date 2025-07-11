Nintendo : Un programme bien connu des joueurs va prendre fin

Nintendo a, récemment, annoncé que l'un des programmes de la Nintendo Switch va bientôt être arrêté.

C'est la fin des « Bons pour jeux » de Nintendo

Les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent acheter des bons pour jeux Nintendo Switch sur le Nintendo eShop jusqu'au 30 janvier 2026, 23h59 heure locale. Chaque bon pour jeu Nintendo Switch reste valable pendant un an (365 jours) à compter du jour de l'achat.

Oui, d'autres jeux Nintendo Switch publiés par Nintendo seront ajoutés à la liste des titres pouvant être échangés contre un bon après la fin de la vente des bons le 30 janvier 2026. Veuillez consulter la liste actuelle des titres pouvant être échangés contre un bon. Les titres à venir sont généralement ajoutés lors de l'ouverture des précommandes sur le Nintendo eShop.

Passé le 30/01/2026, il ne sera plus possible d'acheter des bons pour jeux #NintendoSwitch. Les bons sont valables 12 mois à compter de leur date d'achat. Des jeux Nintendo Switch continueront à être ajoutés au catalogue jusque fin 2026.



Plus d'infos : https://t.co/ZD4ha2L75X — Nintendo France (@NintendoFrance) July 10, 2025

Qu'est-ce que les « Bons pour jeux » de Nintendo ?

De nombreux joueurs et joueuses évoluant sur Nintendo Switch et abonnés au Nintendo Switch Online ont pris l'habitude de profiter du programme « Bons pour jeux », afin d'économiser lors de leurs achats de titres en version numérique sur le Nintendo eShop. Malheureusement, cela ne sera bientôt plus possible carEn effet, via un article sur le site officiel Nintendo, qui a notamment été relayé sur le compte Twitter/X Nintendo France, la firme a annoncé queNintendo précise, toutefois, que celles et ceux qui en auront acheté avant le début de l'année prochaine pourront toujours les utiliser, et ce, dans les douze mois suivants. Néanmoins, soulignons le fait que de nouveaux jeux Nintendo Switch seront encore ajoutés à la liste dudit programme, jusque fin 2026.Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Après cette date, il ne sera plus possible d'en acheter. Une nouvelle qui risque de décevoir les joueurs et les joueuses qui appréciaient ce système leur permettant de faire quelques économies.Comme dit précédemment, les « Bons pour jeux » de la Nintendo Switch font partie d'un programme réservé aux abonnés du service Nintendo Switch Online. Les bons sont généralement vendus à 99 € sur le Nintendo eShop. Ces éléments peuvent, par la suite, être échangés contre des jeux en version numérique. Ce système permettait notamment à la communauté d'économiser une dizaine, voire une vingtaine d'euros, lors de leurs achats.