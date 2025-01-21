Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux en coopération locale pour débuter ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 janvier 2025 à 09h00
Avec l'annonce de la nouvelle Nintendo Switch, l'idée d'investir dans une console de salon Nintendo revient peut-être sur le devant de la scène. Que vous soyez curieux de cette nouvelle génération ou simplement désireux de découvrir l'univers Nintendo, voici quelques suggestions pour vous orienter.
Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux en coopération locale pour débuter ?
 Super Mario Party  59,99 €
 Overcooked! All You Can Eat  34,99 €
 Super Smash Bros. Ultimate  51,50 €

Super Mario Party

Un jeu parfait pour les soirées entre amis ou en famille, Super Mario Party est l'un des incontournables de la Nintendo Switch. La série Mario Party est réputée pour ses mini-jeux amusants et compétitifs, et cet opus ne déroge pas à la règle. Avec de nouveaux modes de jeu, des plateaux interactifs et une variété de mini-jeux, Super Mario Party offre une expérience ludique et pleine de rebondissements, idéale pour ceux qui recherchent un jeu dynamique et accessible.

Bien que ce ne soit pas le premier jeu de la série, Super Mario Party est un excellent point d'entrée pour ceux qui n'ont jamais joué à un Mario Party. Les fans de la série retrouveront des éléments familiers tout en découvrant des fonctionnalités innovantes qui renforcent l'expérience multijoueur. Pour en savoir plus, découvrez notre article dédié : Super Mario Party : Un vrai festival de fun ?.

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Overcooked! All You Can Eat

Si vous aimez la cuisine et que vous êtes fan de coopération chaotique avec vos proches, Overcooked! All You Can Eat est fait pour vous. Avec sa difficulté croissante, il permet de prendre progressivement la main avant de vous plonger dans une aventure culinaire épique. Vous devrez faire preuve d'un sang-froid exemplaire et d'une coordination sans faille pour arriver au bout de ce titre coopératif complètement déjanté.

Attention, certains niveaux sauront faire ressortir à la fois le meilleur et le pire de chacun, mettant à l'épreuve votre complémentarité en jeu. Une expérience aussi enrichissante que stressante, parfaite pour les amateurs de jeux coopératifs ou, pourquoi pas, de « cauchemar en cuisine ».

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Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate est le jeu de combat référence pour la Nintendo Switch, réunissant tous les personnages emblématiques de l'univers Nintendo et bien au-delà. Avec sa large gamme de combattants, ses arènes variées et ses mécaniques de jeu accessibles tout en étant profondes, Ultimate est parfait pour les joueurs occasionnels comme pour les plus compétitifs.

Bien qu'il soit le dernier de la série, Super Smash Bros. Ultimate est le seul titre de la saga disponible sur Nintendo Switch et s'est rapidement imposé comme un incontournable pour les passionnés de jeux de combat. Ce succès a même donné lieu à des produits dérivés, tels que des Amiibo, ainsi qu'à des périphériques dédiés permettant aux joueurs les plus puristes de revivre l'expérience des combats comme sur Nintendo 64.

En résumé, que vous soyez un vétéran de la série ou un nouveau venu, ce jeu offre des affrontements aussi amusants que stratégiques, avec une multitude de modes de jeu pour satisfaire tous les types de joueurs. Notez qu'il est possible de jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs en local ou via le multijoueur online. 

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Pour en savoir plus sur les meilleurs jeux à choisir pour bien débuter sur la Nintendo Switch, qu'il s'agisse d'un achat récent, d'une simple curiosité ou de la préparation à l'arrivée de la nouvelle génération, nous vous invitons à consulter notre article : Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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