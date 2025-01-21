Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux à petit prix ou gratuits pour débuter ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 janvier 2025 à 09h00
La récente annonce de la nouvelle Nintendo Switch a suscité des réactions mitigées, mais elle pourrait bien raviver votre intérêt pour l'univers des consoles de salon Nintendo. Que vous envisagiez de passer à cette nouvelle génération ou de découvrir cet univers pour la première fois, voici nos conseils pour faire le bon choix.
Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux à petit prix ou gratuits pour débuter ?
Fortnite Gratuit 
Ori collection (2 jeux) 46 €
Hollow Knight 26 €

Fortnite

Fortnite, véritable phénomène mondial, continue de séduire grâce à son mélange unique de gameplay compétitif et d'événements spectaculaires. Sur Nintendo Switch, il permet de jouer partout, seul ou entre amis.

Que ce soit dans des parties en mode Battle Royale ou en créant vos propres univers dans le mode Créatif, Fortnite propose un gameplay accessible et évolutif. Des collaborations avec des franchises célèbres ajoutent constamment du contenu inédit.

Pour les joueurs à la recherche d'une expérience en ligne dynamique, Fortnite est une excellente option. Pour plus de détails, retrouvez l'ensemble des actualités autour du jeu au cœur de notre section dédiée

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Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps est un jeu de plateforme magnifiquement conçu qui vous plonge dans une aventure émotionnelle au cœur d'un monde fantastique. Avec sa direction artistique époustouflante et sa bande-son poignante, ce titre vous entraîne dans une quête pour sauver Ori et ses amis.

Le gameplay, à la fois fluide et exigeant, met l'accent sur l'exploration et la résolution de puzzles dans un environnement riche et détaillé. Les fans de jeux de plateforme ou de récits poignants trouveront dans Ori un jeu profondément attachant.

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Hollow Knight

Hollow Knight est un jeu d'action-aventure en 2D qui vous plonge dans un monde souterrain mystérieux et vaste. Avec un gameplay exigeant et une exploration libre, ce titre est un véritable défi pour les joueurs à la recherche de sensations fortes. Le joueur incarne un petit chevalier qui traverse un royaume corrompu, affrontant des créatures redoutables tout en débloquant de nouvelles capacités.

Sa richesse de contenu et sa direction artistique subtilement sombre font de Hollow Knight un must-have pour les amateurs de Metroidvania. Préparez-vous à vous perdre dans ses recoins secrets et ses combats intenses.

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Pour en savoir plus sur les meilleurs jeux à choisir pour bien débuter sur la Nintendo Switch, qu'il s'agisse d'un achat récent, d'une simple curiosité ou de la préparation à l'arrivée de la nouvelle génération, nous vous invitons à consulter notre article : Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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