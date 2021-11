Nintendo Switch : Quelle console Nintendo choisir pour Noël ?

3 consoles bien distinctes

Si nous étions nombreux à attendre l'arrivée d'une fameuse Switch « Pro » c'est finalement la OLED qui fait son apparition dans nos salons ce 8 octobre 2021. Malgré l'évolution et les améliorations notables qu'apporte la console, il est intéressant de revenir sur l'ensemble des consoles Nintendo Switch pour vous aider à faire un choix judicieux et adapté à votre utilisation.

Au fil des années, Nintendo nous a permis de découvrir ses nouveaux chevaux de bataille, capables de surpasser la Wii U, mais également de se rendre utile aux férus utilisateurs de GAMEBOY avec la Nintendo Switch. Cette console ainsi que l'ensemble des jeux Nintendo, permettent d'agrémenter un environnement initialement familial, qui finit par se développer toujours plus loin avec l'amélioration des composants, mais également le portage de certains jeux. On peut prendre comme référence l'édition Deluxe de Dying Light proposant un contenu adapté à la Switch.



Nintendo Switch Lite

Résolution : 1280x720

1280x720 Taille : 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm

91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm Poids : 275 g

275 g Mémoire : 32 Go

32 Go Autonomie : 3 - 7h selon le jeu joué

3 - 7h selon le jeu joué Prix : 199 €

Les avantages Compact

Poids plume

Nomade

Prix Les inconvénients Seulement mode portable

Pas compatible avec tous les jeux

Pas de vibrations et caméra infrarouge

Nintendo Switch

Résolution : 1280x720

1280x720 Taille : 102 mm x 239 mm x 13,9 mm (avec les manettes Joy-Con attachées)

102 mm x 239 mm x 13,9 mm (avec les manettes Joy-Con attachées) Poids : 297 g dont 398g avec Joycon

297 g dont 398g avec Joycon Mémoire : 32 Go

32 Go Autonomie : 4,5 - 9h selon le jeu joué

4,5 - 9h selon le jeu joué Prix : 270 €

Les avantages Classique

Tous les modes et jeux disponibles

Valeur sûre

Prix pour une console full Les inconvénients Écran plus fade et étriqué que la OLED en mode portable

Seulement 32 Go de mémoire interne

Un pied support avec seulement une inclinaison

Nintendo Switch OLED

Résolution : 1280x720

1280x720 Taille : 102 mm x 242 mm x 13,9 mm (avec les manettes Joy-Con attachées)

102 mm x 242 mm x 13,9 mm (avec les manettes Joy-Con attachées) Poids : 320 g dont 420g avec Joycon

320 g dont 420g avec Joycon Mémoire : 64 Go

64 Go Autonomie : 4,5 - 9h selon le jeu joué

4,5 - 9h selon le jeu joué Prix : 370 €

Les avantages Écran OLED plus grand

Couleurs et rendu de l'écran OLED

Nouveau design pour la station avec pivot réglable

Nouveau coloris tout blanc Les inconvénients Prix

Poids

Rien de neuf en mode station (hors port Ethernet)

Finalement, que choisir ?

La question du prix :

La question performances :

La question Switch VS Switch OLED :



Maintenant, il est temps pour nous de présenter l'ensemble des consoles pour vous permettre de comprendre plus facilementDeuxième arrivée de la famille,a pour but d'améliorer la vie des joueurs qui se veulent nomades et peut se rapprocher de lapar son poids et son aspect encore plus portatif. La console est sortie le 20 septembre 2019. Elle répond directement à la demande des joueurs d'obtenir une console qui se veut moins lourde que la Nintendo Switch, tout en conservant ses nombreux avantages que sont la compatibilité et le rendu graphique de la majorité des jeux Nintendo, mais également la possibilité d'y connecter d'autres manettes pour jouer à plusieurs.Les principaux défauts de cette console se situent sur le fait queet donc fixés à la console, mais également par l'absence de socle de recharge et, par définition, l'impossibilité de l'utiliser sur un plus grand support tel que votre télévision ou même une carte de capture (PC). Pour faire simple, la Nintendo Switch Lite se veut plus accessible pour le prix, adaptée à une vie nomade ou simplement pour ceux qui l'utilisent. Elle permet de jouer à tous les logiciels Nintendo Switch utilisables en mode portable.Enfin, la Switch Lite se veut plus petite que la Switch pour un poids bien inférieur. Elle existe à présent en de nombreux coloris,. Pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre encore plus surnous vous invitions à lire notre article :Il s'agit de la console par défaut, la première annoncée et sortie le 3 mars 2017. C'est une réelle révolution puisqu'elle devient la console de salon remplaçante des différentes WII. Une console familiale, qui peut se jouer autant sur la télévision qu'en mode portatif.La dernière console signée Nintendo rejoint nos salons équipée de quelques nouveautés qui jouent bien plus sur le confort d'utilisation que les performances. Avec un prix plus élevé, on retrouve un écran OLED qui fait profiter à l'utilisateur d'une expérience de jeu renouvelée et extrêmement réussie, mais seulement en mode portable.À cela vient s'ajouter un pivot arrière qui prend toute la longueur deet permettant de positionner la console sur une table selon un angle d'inclinaison qui vous est propre. Pour finir, un port Ethernet directement relié à la station permet une connexion plus stable qu'en Wifi.Vous l'aurez compris, chaque console tend à atteindre un certain type d'utilisateur. Voici donc un avis condensé pour vous permettre de faire le choix adéquat lors de l'acquisition de l'une des consoles Switch de chez Nintendo.Afin de ne pas plagier le contenu présent juste au-dessus, voici les grandes lignes à retenir quand au choix d'uneAvec un éventail allant de 199 € pour la Lite à 370 € pour la OLED, c'est un point qui se veut peu négligeable. Toutefois, il ne faut pas oublier quene dispose ni du mode sur table ni téléviseur. Il s'agit de la console la moins chère, tout aussi performante, si ce n'est une autonomie amoindrie, adaptée aux utilisateurs nomades.Rien ne sert de comparer les consoles sur ce point. Elles possèdent les mêmes types de composants, si ce n'est pour la batterie, qui permettra une fluidité sans faille sur l'ensemble des jeux voulus. On note cependant que la Switch Lite n'est pas compatible avec la totalité des jeux Switch. Pensez donc à vous renseigner selon vos titres de cœur afin de ne pas être déçu.Certainement celle qui suscitera le plus votre curiosité. Tout d'abord, sachez que si vous utilisez uneet que la question qui s'offre à vous est « dois-je passer à la OLED ? », la réponse est assez simple. Cette dernière propose un magnifique écran OLED, avec une mémoire interne doublée et quelques nouveautés utiles, mais pas indispensables si vous possédez déjà la. On retrouve, par exemple, un angle de pivot support réglable (pour poser la console sur une table), un port Ethernet sur la station d'accueil ou même un écran plus grand, mais rien de plus.Si vous n'avez opté pour aucune des solutions et que vous cherchez sur laquelle vous tourner, voici ce qu'il faut retenir. Lasera un plus si vous utilisez la console autant en mode télévision que portable. En effet, son grand écran OLED vous fera profiter du meilleur de vos jeux avec un rendu colorimétrique sublimé. Notons que ces avantages ne sont pas sans contrepartie puisque la OLED se veut également plus lourde que la Switch.