Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 14 juillet 2025, patch notes et détails

La Nintendo Switch 2 a accueilli, le lundi 14 juillet 2025, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour système 20.2.0, du 14 juillet 2025, de la Nintendo Switch 2 Correction d'un problème où les paramètres de contrôle parental n'étaient pas transférés vers la Nintendo Switch 2 depuis la Nintendo Switch dans certaines circonstances lors d'un transfert de système.

Correction d'un problème qui empêchait d'aller au-delà de la « Recherche de réseaux » dans les Paramètres Internet des Paramètres système.

Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Mettre à jour sa console Nintendo Switch 2

Mise à jour automatique de la Nintendo Switch 2

Mettre à jour manuellement la Nintendo Switch 2

Allez dans les « Paramètres » de la console, depuis le menu HOME.

Sélectionnez « Console » en bas de la liste.

Optez, ensuite, pour « Mise à jour de la console ».

Nintendo a déployé, le lundi 14 juillet 2025,. Il s'agit, pour être plus précis, du patch apportant. Cette mise à jour n'introduit pas de grandes nouveautés sur la dernière-née de Nintendo mais corrige quelques problèmes rencontrés par la communauté.Mais, sans plus attendre, voiciNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre Nintendo Switch 2. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours redémarrer votre console ou bien tenter de le faire manuellement.Si le téléchargement automatique de la mise à jour système de la Nintendo Switch 2 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :