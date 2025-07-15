Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 14 juillet 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 juillet 2025 à 10h23
La Nintendo Switch 2 a accueilli, le lundi 14 juillet 2025, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.
Nintendo Switch 2 : Mise à jour système du 14 juillet 2025, patch notes et détails
Nintendo a déployé, le lundi 14 juillet 2025, une toute nouvelle mise à jour système sur la Nintendo Switch 2. Il s'agit, pour être plus précis, du patch apportant la version 20.2.0. Cette mise à jour n'introduit pas de grandes nouveautés sur la dernière-née de Nintendo mais corrige quelques problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 20.2.0, déployée le 14 juillet 2025, sur Nintendo Switch 2.

Patch notes de la mise à jour système 20.2.0, du 14 juillet 2025, de la Nintendo Switch 2

  • Correction d'un problème où les paramètres de contrôle parental n'étaient pas transférés vers la Nintendo Switch 2 depuis la Nintendo Switch dans certaines circonstances lors d'un transfert de système.
  • Correction d'un problème qui empêchait d'aller au-delà de la « Recherche de réseaux » dans les Paramètres Internet des Paramètres système.
  • Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Mettre à jour sa console Nintendo Switch 2

Mise à jour automatique de la Nintendo Switch 2

Normalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre Nintendo Switch 2. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours redémarrer votre console ou bien tenter de le faire manuellement.

Mettre à jour manuellement la Nintendo Switch 2

Si le téléchargement automatique de la mise à jour système de la Nintendo Switch 2 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :
  • Allez dans les « Paramètres » de la console, depuis le menu HOME.
  • Sélectionnez « Console » en bas de la liste.
  • Optez, ensuite, pour « Mise à jour de la console ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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