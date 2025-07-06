Nintendo Switch 2 : Faut-il l'acheter maintenant ou patienter ? On vous dit tout

Disponible depuis le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 ne cesse d'être au cœur de l'attention. Nous avons pu longuement la prendre en main depuis sa sortie : voici notre avis complet.

Préambule et contexte



Console et nouveautés



Joy-Con performants











Un pied confortable, mais moins solide







Des nouveautés qui manquent d'applicabilité



Inter compatibilité intéressante, mais incomplète

















Jeux disponibles et intérêt









Finalement, que faire ?

Attendue depuis longtemps par les joueurs comme par la critique, la Nintendo Switch 2 a fait énormément parler d'elle,. Qu'elles soient positives ou négatives, ces discussions ont eu le mérite de susciter la curiosité générale. Maintenant que les annonces, les rumeurs et finalement la sortie officielle sont derrière nous, une question essentielle demeure :Grâce à Nintendo, que nous remercions une nouvelle fois, nous avons pu recevoir à la rédaction la Nintendo Switch 2 accompagnée de sa caméra ainsi que de la nouvelle manette. Cet article n'a pas vocation à être un test technique détaillé sur les capacités brutes ou les technologies intégrées à la console, tâche que nous préférons confier à nos confrères spécialisés. De notre côté,Nous avons ainsi testé intensivement la Nintendo Switch 2 depuis son lancement, en mode portatif comme sur socle, que ce soit en solo, en groupe ou même avec des enfants, public particulièrement visé par Nintendo. Voici donc notre avis complet surLa Nintendo Switch 2 propose un aspect premium particulièrement appréciable, tant par. Plus grande que sa prédécesseure, elle offre une prise en main à la fois douce et agréable, bien qu'elle puisse paraître imposante pour les petites mains, ce que Nintendo compense toutefois par une texture « soft-touch ». Apprenant visiblement de ses erreurs passées, notamment en ce qui concerne le long combat contre le « Joy-con drift »,. Celle-ci, fonctionnant par magnétisme plutôt que par frottement, garantit non seulement une meilleure fluidité d'utilisation, mais aussi une durée de vie accrue des manettes.Ces nouveaux Joy-Con bénéficient également d'un innovant système de fixation magnétique. Si nous étions initialement sceptiques quant à la solidité d'un tel procédé,sous forme d'un loquet mécanique. Un bouton, facilement accessible à l'arrière, permet ainsi un décrochage rapide mais sécurisé des Joy-Con. Les boutons A, X, B, Y, ainsi que les gâchettes et la croix directionnelle disposent quant à eux de switches précis et réactifs, rendant leur utilisation particulièrement agréable.À l'arrière,, désormais proche d'une hanse. Bien que fonctionnel et doté d'une résistance correcte pour maintenir la console stable sans effort particulier, ce support nous semble plus fragile que celui de la Switch OLED, qui était particulièrement réussi. De plus, contrairement à l'OLED de sa grande sœur, l'écran LCD intégré à la Switch 2 reste inférieur en termes de rendu visuel, un choix décevant à l'heure où même le Steam Deck propose désormais une version OLED.Parmi les nouveautés notables, les Joy-Con peuvent désormais faire office de souris. Ce concept, innovant sur le papier et plutôt efficace en pratique, souffre malheureusement d'un manque criant de logiciels compatibles à la sortie,. Même constat pour la caméra fournie avec la console, dont l'utilité pratique reste à démontrer. Nintendo propose certes un jeu dédié, « Welcome Tour », mais contrairement à Sony avec « ASTRO's Playroom » sur PS5, il a fait le choix regrettable de le proposer uniquement en version payante,Concernant la compatibilité, il est important de noter que. Cependant, ils restent utilisables en synchronisation sans-fil pour jouer, à condition de prévoir un support de recharge externe. En revanche, la manette Pro de la première Switch est directement compatible avec la Switch 2.La nouvelle manette dédiée à la Switch 2 bénéficie quant à elle d'un design premium très réussi, avec un revêtement confortable, des boutons supplémentaires programmables situés au niveau des poignées et un confort de prise en main particulièrement notable., au point qu'on pourrait même être tenté de la mettre en vitrine.Enfin, le socle de la Switch 2 se limite désormais à deux ports USB, supprimant celui situé à l'arrière. Cette réduction de connectique est regrettable, surtout pour une console aussi orientée vers les sessions multijoueur et compte tenu du grand nombre de manettes filaires disponibles sur le marché.Comme mentionné précédemment et comme c'est souvent le cas lors du lancement d'une nouvelle console,. Cette situation, déjà constatée avec Spider-Man sur la PS5 et désormais avec Mario Kart World, dont, reste globalement peu attrayante pour le grand public. D'autant plus que la Switch 2 n'apporte finalement pas de réelles innovations majeures intéressantes, mis à part des graphismes améliorés et un nouveau design de châssis, même en prenant en compte les nouvelles fonctionnalités pour le moment plutôt « gadgets ».Sisuffit effectivement à démontrer une évolution notable de la part de Nintendo, tant dans sa volonté d'apporter des nouveautés à ses franchises emblématiques qu'en exploitant la puissance accrue de la console, il ne constitue toutefois pas un argument décisif justifiant immédiatement l'achat de cette nouvelle génération. La console s'adresse donc principalement aux aficionados de la série ou à ceux désirant profiter d'un tarif attractif au lancement.Bien que ne proposant qu'un seul nouveau jeu au démarrage, laoffre toutefois des améliorations graphiques gratuites sur une sélection de titres déjà existants. Cette pratique, bien que très appréciable, est devenue aujourd'hui courante et ne constitue plus une véritable innovation, mais plutôtCependant, il est important de noter que plusieurs autres jeux exploitant pleinement les nouvelles fonctionnalités de la Switch 2 sont prévus à court terme. Parmi eux figurent notamment, que nous espérons voir tirer pleinement profit des capacités de la console, ainsi que, deux titres mis à jours et conçus spécifiquement pour utiliser les Joy-Con en mode souris et intégrer la nouvelle caméra indépendante fournie avec la console.Enfin, sachez que certains des nouveaux titres à venir ne seront plus compatibles avec la Nintendo Switch originale. Quant aux jeux compatibles sur les deux générations, ils afficheront généralement un tarif supérieur d'environ 10 € sur la Switch 2. Cette hausse de prix, bien que probablement influencée par la tendance générale du marché et l'inflation actuelle,. Espérons simplement qu'elle permettra aux équipes de développement de travailler dans de meilleures conditions, avec davantage de sérénité,

Force est de constater que nous n'avons pas forcément dressé un portrait très flatteur de la nouvelle console Nintendo. Cependant, depuis que nous l'avons reçue, elle a su séduire petits et grands, initialement intrigués par ses nouveautés et finalement pleinement conquis par Mario Kart World. On pourrait presque affirmer que cette version de la Switch aurait dû être celle proposée dès le lancement de la Nintendo Switch originale, car elle apparaît davantage comme une amélioration notable que comme une réelle nouvelle console.





Dans cette optique, notre conseil pour les plus sceptiques serait d'attendre de découvrir les autres titres à venir afin d'en mesurer pleinement le potentiel et les limites. Quoi qu'il en soit, le concept originel de la Nintendo Switch, qui consiste à passer des moments conviviaux en famille ou entre amis autour de jeux accessibles, est parfaitement incarné par Mario Kart World. Après avoir testé le jeu auprès de différents profils de joueurs, tous se sont montrés enthousiastes face aux nouveautés et aux améliorations graphiques proposées. Bien sûr, la comparaison avec les titres récents de Sony ou de Microsoft est difficile à envisager, mais est-elle réellement pertinente compte tenu du positionnement différent de la console ?





Notre avis final est donc le suivant : si vous ne possédez pas encore de console et que la Nintendo Switch vous intéresse, vous pouvez investir sans hésiter dans la Nintendo Switch 2, qui saura vous satisfaire pleinement à mesure de la sortie des nouveaux jeux. En revanche, si vous êtes déjà propriétaire d'une Nintendo Switch et que tester les derniers jeux immédiatement n'est pas une priorité absolue pour vous, l'évolution vers cette nouvelle version ne présente pas vraiment d'arguments décisifs. Le tarif relativement élevé, même s'il peut être justifié, reste une contrainte non négligeable, surtout face à des consoles telles que la PS5 ou les Xbox Series qui offrent un catalogue bien plus vaste à prix équivalent.



Ainsi, prenez le temps de bien identifier vos attentes et besoins avant de faire votre choix, tout en gardant à l'esprit que la Nintendo Switch conserve son identité familiale et conviviale, malgré l'existence de quelques titres solo exceptionnels, dont aucune nouveauté majeure n'a encore été annoncée à ce jour.