Nintendo Switch 2 : Évitez à tout prix ce geste pour des raisons de sécurité

À quelques heures du lancement mondial de la Switch 2, Nintendo alerte les futurs acquéreurs et leur recommande de ne pas ôter cet élément en déballant la console.
Après de longs mois d'attente, les joueurs pourront découvrir dès le 5 juin prochain la Nintendo Switch 2
. Les plus impatients ont précommandé la console ou assisteront aux ouvertures nocturnes prévues par certaines grandes enseignes pour l'occasion. Mais comme tout appareil pourvu d'un écran, cette partie de la console est protégée par un film plastique
. Or, Nintendo met en garde les utilisateurs et les invite à ne surtout pas retirer cette protection transparente.
Ne retirez pas le film protecteur sur l'écran de la Nintendo Switch 2
Dans l'inconscient collectif, ce film plastique est un élément qui doit être retiré afin de mieux profiter de l'écran ou de la luminosité. Cependant, il ne doit pas être enlevé lors du déballage ou de l'utilisation de la Nintendo Switch 2. Ce détail est mentionné dans la section Careful Usage (à utiliser avec précaution en français) du manuel de la console que les équipes du média Nintendo Soup
ont pu se procurer au format PDF.
Il est précisé que « L'écran est recouvert d'un film protecteur conçu pour empêcher la dispersion des fragments en cas de dommage. Ne le retirez pas
». Cela signifie qu'en cas de chute, si l'écran est brisé en plusieurs morceaux, ces derniers sont retenus par le film de protection
. Il limite ainsi les risques de blessure, notamment chez les plus jeunes utilisateurs.
D'autres recommandations émises pour permettre une utilisation optimale de la Nintendo Switch 2
Au-delà du film protecteur recouvrant l'écran, Nintendo aurait listé plusieurs autres conseils pratiques dans le manuel d'utilisation de la Nintendo Switch 2. Ainsi, la firme recommande aux joueurs de recharger la console au minimum une fois tous les 6 mois.
Le manuel indique que « Si les batteries ne sont pas utilisées et rechargées pendant une trop longue période, il peut devenir impossible de recharger la Nintendo Switch
2 ».
Enfin, Nintendo ajoute quelques avertissements plus classiques
au manuel de la console, comme le fait de « ne pas exposer l'appareil près de flammes, de ne pas le placer au micro-ondes, d'éviter une exposition à la lumière directe du soleil, aux températures extrêmement élevées ou extrêmement basses
».
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