Nintendo Switch 2 : Évitez à tout prix ce geste pour des raisons de sécurité



le 02 juin 2025 à 17h51 Publié par Justine Manchuelle le 02 juin 2025 à 17h51

À quelques heures du lancement mondial de la Switch 2, Nintendo alerte les futurs acquéreurs et leur recommande de ne pas ôter cet élément en déballant la console.