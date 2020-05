Nintendo : Il n'y aura pas de Nintendo Direct au mois de juin

Depuis plusieurs années, nous avons le droit à plusieurs Nintendo Direct. Celui du mois de juin reste le plus important et le plus regardé, mais cette année, il n'y en aura malheureusement pas.

Comme chaque année maintenant,, car celui-ci est diffusé lors de l'événement annuel très attendu qui est l'Mais cette année, tout ne se passera pas comme prévu. À cause de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier, l'E3 édition 2020 a malheureusement été annulé , et nous n'aurons pas non plus le droit à un format numérique, même si le PC Gaming Show se tiendra quant à lui tout de même le 6 juin 2020.Si l'on pouvait espérer avoir notre grandannuel, il n'en sera rien. En effet, d'après un rapport publié parde, et ce malgré plusieurs rumeurs qui laissaient supposer un direct pour le mois de juin prochain, il s'avère en réalité qu'il n'y en aura pas., car ces derniers avaient du mal à s'adapter avec le travail à distance.Toujours selon, lors de ce, nous aurions dû avoir des nouvelles concernant les très attendus remastérisés de la prochaine collection basée sur la licence de Super Mario , reprenant alors quelques classiques comme, et un tout nouveau. De plus, nous aurions dû également avoir des nouvelles de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Il faudra attendre une annonce officielle de la part de Nintendo pour tirer un trait définitivement sur le Nintendo Direct du mois de juin 2020.