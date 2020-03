Nintendo prépare les 35 ans de Super Mario avec de nombreux titres remastérisés, dont Super Mario Galaxy

La licence Super Mario se prépare à souffler sa trente-cinquième bougie, et pour fêter cela, Nintendo serait sur le point de rééditer la plupart des jeux Super Mario pour sa console hybride, la Switch.

Selon un nouveau rapport, Nintendo serait sur le point de, et ce, dès cette année. C'est sur le site britannique Video Game Chronicle que nous avons appris la nouvelle.Si aucun titre n'a été mentionné spécifiquement, Eurogamer a tout de même signalé que le très célèbre, sorti sur Wii en 2007, fait partie de cette fameuse liste des jeux remastérisés, et ce aux côtés de quelques autres jeux de Mario en 3D...Ces deux rapports signalent par la même occasion qu'serait également publié cette année, ainsi qu'avec tout un tas de nouveaux niveaux.Le sitea également rapporté que Nintendo donnerait bientôt plus de détails concernantmais aussi suractuellement en préparation. Si le studio japonais avait prévu d'en dévoiler davantage sur cet anniversaire exceptionnel lors de l'E3 2020, cela n'aura malheureusement pas lieu à cause de la pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier.Une chose est sûre, nous avons tous hâte d'en savoir plus sur ce que nous prépare Nintendo, et qui sait, retrouver notre Super Mario Galaxy.