Netflix confirme son arrivée dans le monde du jeu vidéo

Il y a quelques mois, des rumeurs laissaient entendre que, la plateforme de streaming mondialement connue, pourrait se lancer dans le monde du jeu vidéo . Si à l'époque la société n'avait pas démenti et avait affirmé qu'elle désirait proposer toujours plus de choses à sa communauté, les rumeurs se confirment enfin puisqueD'après le rapport de la société, rapporté par VGC , mais même si tout n'est pas clair à l'heure actuelle, rien n'indique si la société va se concentrer exclusivement sur ce format ou si elle va également proposer des titres pour consoles avec juste plus d'attention portée sur iOS et Android. D'autre part,a déclaré qu'elle considérait que cette croissance était tout aussi importante que celle qu'elle a su créer dans le domaine cinématographique et télévisuel, ce qui signifie que l'entreprise prépare vraisemblablement quelque chose d'assez important.Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations sur les plans de Netflix et sur sa nouvelle expansion, est-ce qu'il s'agira de jeux totalement nouveaux ou de propriétés intellectuelles déjà existantes ? Nous en saurons davantage dans les jours à venir. Une chose est cependant sûre, l'abonnement n'augmentera pas avec l'arrivée de ces jeux.