Netflix pourrait se lancer dans les jeux vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Selon les dernières rumeurs, plus ou moins confirmées par la société,, à la manière d'Apple avec l'Apple Arcade. Ces derniers mois, l'entreprise qui règne sur le streaming aurait approché plusieurs « vétérans de l'industrie du jeu vidéo », pour développer son projet,Netflix a réagi en s'exprimant chez Polygon , sans toutefois démentir la chose, en expliquant que, comme elle le fait depuis toujours, en répondant à l'offre de ses clients. « Nos membres apprécient la variété et la qualité de notre contenu. C'est pourquoi nous avons continuellement élargi notre offre [...] Les membres aiment aussi s'engager plus directement dans les histoires qu'ils aiment, grâce à des émissions interactives comme Bandersnatch et You v. Wild ». Le communiqué est conclut par le fait que l'entreprise est « enthousiaste à l'idée de faire plus avec le divertissement interactif. » Suggérant donc que les jeux vidéo Netflix finiront par arriver.Cela ne serait pas réellement étonnant,. Si la première majeure à ouvrir le balle a été The Witcher, nous allons voir débarquer deux séries Resident Evil, dont la première en juillet , une série Cyberpunk et plusieurs films ou séries issues d'Ubisoft, pour ne citer que ces projets. À l'avenir, la plateforme de streaming pourrait donc passer à la vitesse supérieure et, probablement adaptés de certaines de ses productions les plus populaires, et elles sont nombreuses.