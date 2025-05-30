Moral au plus bas chez Respawn après les annulations répétées d'EA, révèle un développeur



le 30 mai 2025 à 12h07 Publié par Corentin Rimbert le 30 mai 2025 à 12h07

Alors que la fermeture récente du studio Cliffhanger Games et l'annulation de son jeu Black Panther agitent l'industrie du jeu vidéo, Patrick Wren, senior encounter designer chez Respawn Entertainment (Star Wars Jedi: Survivor), révèle que l'ambiance en interne est très compliquée en ce moment.