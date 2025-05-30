Moral au plus bas chez Respawn après les annulations répétées d'EA, révèle un développeur

Alors que la fermeture récente du studio Cliffhanger Games et l'annulation de son jeu Black Panther agitent l'industrie du jeu vidéo, Patrick Wren, senior encounter designer chez Respawn Entertainment (Star Wars Jedi: Survivor), révèle que l'ambiance en interne est très compliquée en ce moment.
Il y a peu, nous apprenions que le jeu Black Panther, développé par une filiale d'EA, maintenant fermée, était annulé
, ce qui n'a pas manqué de faire régir les joueurs, qui l'attendaient. Mais le mal serait bien plus profond chez EA, puisque Codemaster, célèbre studio qui développe notamment la saga F1, pourrait fermer aussi
. Tout cela pèse sur les salariés de la société, comme l'affirme Patrick Wren, senior encounter designer qui a notamment travaillé sur Star Wars Jedi: Survivor.
« Le moral n'a jamais été aussi bas »
Réagissant à un message déplorant l'annulation brutale du jeu Black Panther, Patrick Wren a déclaré sans détour sur le réseau social Bluesky :
Le moral n'a jamais été aussi bas, ça je peux l'affirmer.
Morale has been at an all-time low. I can say that much.
— Patrick Wren (@witdarkstar.bsky.social) 28 mai 2025 à 20:47
Sans détailler davantage, cette déclaration souligne l'impact des multiples annulations de projets menées récemment par Electronic Arts
, maison mère de Respawn, et dont les effets se font ressentir jusque dans les équipes d'autres studios.
Respawn enchaîne les projets annulés et les licenciements
La fermeture de Cliffhanger Games et la fin prématurée du jeu Black Panther interviennent dans un contexte déjà lourd pour Respawn. Depuis plusieurs mois, EA multiplie en effet les coupes budgétaires et les annulations de jeux encore au stade de « projets incubateurs ».
Ainsi, en avril dernier, EA avait annoncé le licenciement de 300 employés, dont une centaine au sein même de Respawn Entertainment. Deux projets internes, dont un shooter multijoueur dans l'univers de Titanfall ainsi qu'un autre projet baptisé simplement « R7 », avaient alors été abandonnés brutalement
. À l'époque, EA avait tenté de tempérer la nouvelle en affirmant :
Nous traitons nos équipes avec soin et respect tout au long de ce processus, en essayant de minimiser les impacts et en accompagnant nos employés affectés vers de nouvelles opportunités au sein du groupe chaque fois que possible.
Toutefois, ces bonnes intentions ne semblent pas suffire à apaiser les inquiétudes grandissantes des équipes de développement.
Une incertitude préoccupante pour l'avenir
La succession rapide de ces annulations et licenciements nourrit une inquiétude palpable au sein de Respawn. Le studio, à l'origine de succès comme la licence Star Wars Jedi (qui aura normalement bien un troisième jeu
) ou Apex Legends
, se retrouve ainsi fragilisé par les décisions stratégiques d'Electronic Arts.
Dans un contexte où le marché du jeu vidéo devient toujours plus exigeant, Respawn devra faire face à ces défis tout en cherchant à rassurer ses équipes, afin de poursuivre son travail sur les licences populaires qui lui restent
.
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