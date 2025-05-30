EA envisagerait de fermer le studio derrière F1 25

La série noire semble se poursuivre chez EA. Des rumeurs suggèrent que l'éditeur envisage de licencier 400 personnes et de fermer Codemasters, qui a développé F1 25.
Le 29 mai, IGN révélait qu'EA aurait annulé le développement du jeu Black Panther
et fermé dans la foulée le studio en charge du projet : Cliffhanger Games. Si la nouvelle a choqué la communauté, des rumeurs suggèrent que cette fermeture n'est pas la seule envisagée par l'éditeur. En effet, l'insider eXtas1s a déclaré sur son compte X/Twitter que le siège social de Codemasters (qui appartient à EA et qui a récemment sorti F1 25) pourrait être fermé dans les prochaines semaines.
Codemasters (F1 25) sur la sellette d'après un célèbre insider
Alors que F1 25 est disponible depuis le 30 mai, eXtas1s explique « qu'il y a environ 400 licenciements supplémentaires à venir chez EA, une fermeture totale du siège principal de Codemasters
». Racheté en 2021 par EA, le studio est notamment connu pour ses jeux de course, en particulier ceux de la franchise WRC. L'objectif de cette opération était d'étoffer le catalogue proposé par EA avec des licences déjà connues des joueurs comme Project CARS, Dirt et WRC.
Toutefois, seule la licence F1 continue de captiver le public. Récemment, EA a donc vendu les droits de la franchise WRC à Nacon,
qui peut exploiter la franchise jusqu'en 2032. Malgré une acquisition assez récente, EA pourrait être déçu des résultats de Codemasters et planifier une fermeture pour des raisons économiques.
Est-ce que F1 25 sera le dernier jeu axé sur la Formule 1 produit par EA ?
Néanmoins, l'avenir de la franchise F1 ne semble pas compromis. Toujours selon la même rumeur, les développeurs de Codemasters pourraient par la suite intégrer le pôle EA Sp
, continuant ainsi de créer des jeux avec la licence F1. L'insider suggère également qu'ils travailleraient sur un nouveau jeu Need for Speed qui serait déjà en cours de développement.
Pour l'heure, ces informations sont simplement des rumeurs partagées. Même si eXtas1s a démontré à plusieurs reprises que ses sources étaient fiables, il faudra attendre la confirmation officielle via un communiqué d'EA ou de Codemasters. En attendant, vous pouvez lire notre test complet sur F1 25 juste ici
.
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