EA envisagerait de fermer le studio derrière F1 25

F1 25, développé par Codemasters et édité par EA Sports, est le jeu officiel de la saison 2025 de Formule 1. Disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC depuis le 30 mai 2025, il offre un réalisme accru grâce au scannage LiDAR, un mode histoire captivant avec Braking Point 3, et des circuits inversés pour une expérience renouvelée.