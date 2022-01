Microsoft ne souhaite pas faire que des exclusivités avec les licences d'Activision Blizzard

Je tiens à dire aux joueurs, notamment ceux de chez Sony, que nous n'avons pas l'intention de retirer les communautés des autres plateformes et nous nous y engageons.

Ce 18 janvier, l'industrie vidéoludique a été marquée par l'annonce du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft , le géant américain qui s'était déjà offert, un an plus tôt environ, Bethesda. À l'époque, il avait été annoncé que, qui n'arrivera finalement pas sur PlayStation. Naturellement, de nombreux joueurs se demandent ce qu'il adviendra des licences détenues par Activision Blizzard, à l'image de Call of Duty, Diablo, World of Warcraft (bien que WoW ne soit disponible que sur PC pour le moment), ou encore Overwatch, pour ne citer que ces noms.Comme révélé par Bloomberg , qui avait annoncé le rachat quelques minutes avant l'officialisation,Les licences majeures, et dotées d'une communauté de plusieurs millions de joueurs, pourraient donc ne pas connaître de grands changements, à l'instant de Call of Duty, qui sera normalement toujours jouable sur les consoles de Sony.Cependant, le très gros coup avec ce rachat. Les prochains Call of Duty, ou Diablo 4, par exemple, seront intégrés dès leur sortie dans l'offre, permettant donc à des millions de joueurs de tenter l'expérience « gratuitement ». Notez cependant que le rachat ne sera conclu qu'en 2023, au plus tôt, ce qui laisse encore du temps, d'autant qu'Activision Blizzard va continuer de son côté le temps que tout s'achève.