Microsoft envisage le rachat d'autres studios

Depuis quelques jours, la société, surtout depuis le rachat de ZeniMax Media pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars . Si cette transaction est l'une des plus spectaculaires dans l'industrie du jeu vidéo, il semblerait que le géant américain ne s'arrête pas là.. Le but premier est de pouvoir continuer de développer des jeux pour Xbox, mais aussi et surtout d'étoffer un maximum le Xbox Game Pass afin de. Ainsi, le rachat de quelques studios permettrait à l'entreprise de travailler main dans la main avec ces nouveaux studios internes, afin de se concentrer sur toutes les nouvelles performances techniques pour offrir la meilleure expérience de jeu possible.Depuis plusieurs années,, notamment, et plus récemmentDans toutes ces acquisitions de studios,Récemment, Phil Spencer, patron de Xbox, a déclaré auprès de CNBC vouloir étendre son offre, allant jusqu'aux appareils iOS , mais pour ce faire, Apple doit évidemment donner son accord, chose qui ne sera pas évidente. Cependant, il semblerait que Phil Spencer et son équipe soient plus que déterminés dans cette quête. L'avenir lui donnera peut-être raison.