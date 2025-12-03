Microsoft cache un détail controversé dans son pull de Noël moche de 2025

Succombant à la tendance vestimentaire la plus plébiscitée de la fin d'année, Microsoft a imaginé sa version du pull de Noël moche. Mais un invité qui divise s'est glissé au milieu des nombreuses références aux icones de la firme.
Tout au long du mois de décembre ou uniquement pour le réveillon du 24, la tradition du pull moche de Noël s'est imposée dans les dressings. Aujourd'hui, il existe des variantes inspirées par vos jeux vidéo préférés, vos consoles fétiches et même vos personnages d'anime préférés.
Microsoft propose chaque année son « Ugly Windows Christmas Sweater »
et l'édition 2025 est disponible depuis peu. Mais s'il a tout pour combler les nostalgiques, les informaticiens et les accros du PC, un détail a attiré l'attention.
Des légendes des années 90 pour un Noël rétro geek, mais...
Comme son nom l'indique, ce pull moche de Noël inspiré par Windows est couvert d'icônes et de symboles représentant des applications ou des jeux Microsoft. Nous pouvons ainsi retrouver Clippy (l'assistant trombone de Microsoft Office), le drapeau indiquant une mine repérée dans le Démineur, le logo d'Internet Explorer
ou encore le visage d'un Creeper tout droit sorti de Minecraft
.
Toutes ces icônes ont comme point commun de représenter des éléments présents dans les ordinateurs Microsoft dans les années 90. Mais au milieu de ces reliques du passé (et du Creeper qui est plus récent), un intrus contemporain et controversé capte tous les regards : Copilot.
Son logo, habituellement multicolore, est ici décliné dans une version entièrement bleue sur l'une des manches. Or, cela n'a pas manqué de faire réagir les internautes.
... l'intelligence artificielle se glisse dans ce produit dérivé de Microsoft
Au-delà de l'incohérence temporelle avec les autres logos présentés (argument qui peut aussi concerner le Creeper), Copilot est un assistant fonctionnant grâce à l'aide de l'intelligence artificielle
. Même si certains utilisateurs peuvent apprécier sa praticité au quotidien, d'autres reprochent à Microsoft de vouloir imposer l'IA dans tous les éléments, y compris dans des vêtements censés amuser celles et ceux qui les portent.
Si ce pull moche de Noël baptisé Artifact va diviser les admirateurs de la firme, Microsoft a également imaginé deux autres pulls
pour sa collection Ugly Christmas Sweater 2025. Vous pouvez craquer pour un pull Xbox ou un pull Zune
, mais ne tardez pas car ils sont proposés en quantités limitées
. Leurs prix varient entre 59 et 79 dollars.
commentaire (0)