Microsoft cache un détail controversé dans son pull de Noël moche de 2025



le 03 décembre 2025 à 17h07 Publié par Justine Manchuelle le 03 décembre 2025 à 17h07

Succombant à la tendance vestimentaire la plus plébiscitée de la fin d'année, Microsoft a imaginé sa version du pull de Noël moche. Mais un invité qui divise s'est glissé au milieu des nombreuses références aux icones de la firme.