MEDION : un retour en force sur le devant de la scène

Enforcer x10 : INTEL i9-13900K de 13e génération avec une fréquence de base de 3,0 GHz et une carte graphique GeForce RTX 4090 .

INTEL de 13e génération avec une fréquence de base de 3,0 GHz et une carte graphique . Hunter x30 : INTEL i7-13700K avec une fréquence de base de 3,4 GHz et une carte graphique GeForce RTX 4080.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un retour en France mouvementé, surtout par le biais de sa collaboration avec la Fnac en fin d'année dernière,était fier de présenter ses nouveaux desktops intégrant les processeurs de la treizième génération d'. Deux puissantes configurations viennent de voir le jour sous le nom d'etdont voici les récapitulatifs :Comme vous pouvez le voir,ne fait pas dans la dentelle et propose de lier à cela des RAM, largement suffisantes pour le moment surtout au vu de la configuration, ainsi qu'un disque durpour ne jamais manquer d'espace tout en évitant une lenteur relative face au processeur embarqué.Pourtant, le constructeur ne s'arrête pas en si bon chemin et vient s'intéresser aux joueurs nomades ou ceux qui ont un attrait plus axé sur les laptops. Bien que la manipulation ne soit pas des plus faciles, surtout avec les conditions de chauffe de ces produits derniers cris,lance ses deux nouveaux ordinateurs portables gaming non seulement équipés de processeurs 13e génération, mais également deRespectivement nomméset, ces deux ordinateurs n'offrent pas la même expérience utilisateur, malgré une ressemblance de configuration.Ainsi,, équipé d'une RTX 4090 et d'un puissant processeuroffre une dalle de 17 pouces propulsée à(comprenez 240 images/secondes) pour une image aussi fluide que fidèle et une amélioration de la réactivité visuelle associée au QHD+ en mesure d'offrir une résolution parfaite. Pour suivre ce tempo, le PC est également doté depour ne jamais manquer de vitesse de calcul et pouvoir pallier toute surcharge d'informations.Seulement voilà, une telle configuration pourrait impliquer des taux de chauffe élevés qui, sans refroidissement adapté, peuvent rapidement devenir désagréables. C'est ici que MEDION tire son épingle du jeu avec son système de refroidissement par eau externe. Notons, toutefois, que ce dernier est en option, puisqu'il est simplement connecté à l'ordinateur portable, mais permet, tout de même, d'augmenterFinalement, lese veut plus raisonnable, mais pas moins efficace. Il est équipé du, doté de 8 Go de VRAM et, afin d'éviter tout déchirement d'image lors de l'utilisation associée à sa dalle native de 16 pouces en QHD+ et un rafraichissement de. Vous l'aurez donc compris, plus modeste, mais tout de même assez performant pour ne pas vous laisser en reste, quelle que soit l'utilisation que vous pouvez avoir de ce PC portable. En outre, son format et poids plume lui permettent une excellente ergonomie et un aspect nomade exemplaire puisqu'il se glisse aisément dans un sac à dos.Bien que nous n'en ayons pas parlé pour le Beast x40, le clavier mécanique est également équipé de commutateurs, pour un confort de frappe adapté et un rebond performant. Il est vrai que le confort d'utilisation sera à l'appréciation de chacun, mais si vous appréciez le format low profile alors lesrestent une référence dans le milieu tant sur l'aspect bureautique que compétitif.