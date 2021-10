Logitech G et Riot games dévoilent un nouvel ensemble de périphériques à l'effigie de LoL

Quand on aime un jeu comme League of Legends, on s’y plonge comme s’il s’agissait de notre vrai monde. Nous avons construit cette collection en collaboration avec l’équipe de League of Legends, en partant de l’idée de marier nos produits et technologies de niveau professionnel avec les designs Hextech emblématiques de League of Legends. Le casque, le clavier, la souris et le tapis de souris se sont parés des couleurs spéciales de League of Legends, créant ainsi une collection unique conçue pour inspirer des niveaux de jeu transcendants.

- Peter Kingsley, Directeur Marketing de Logitech G.

Nous sommes enchantés de poursuivre notre partenariat avec Logitech G. Ils ont été de formidables partenaires lorsqu’il a fallu améliorer l’expérience des joueurs et donner vie à League of Legends. En traduisant la technologie Hextech de League of Legends en produits élégants et basés sur la performance, cette nouvelle collection élève l’expérience de jeu à un autre niveau.

- Ashley Maidy, Responsable produit chez Riot Games.

Prix et disponibilité

Casque de gaming PRO X League of Legends Edition : 129 €

129 € Clavier gaming mécanique PRO League of Legends Edition : 129 €

129 € Souris gaming sans fil PRO League of Legends Edition : 129 €

129 € Tapis de souris gaming Logitech G840 XL League of Legends Edition : 49 €

Nous y sommes enfin, l'équipementier nous fait à nouveau le plaisir de proposer une gamme de périphériques officielle sur. Pour ne pas réduire le plaisir, le constructeur a également choisi des produits phares qui connaissent déjà un certain succès auprès des utilisateurs. Siavait déjà fait parler d'elle à l'époque, c'est aujourd'hui une toute nouvelle gamme qui vient être déclinée.Soucieux de proposer un ensemble qui ne joue pas seulement sur l'aspect esthétique,a choisi des périphériques performants. Voici donc l'ensemble de ceux avec lesquels vous allez pouvoir fouler la faille de l'invocateur, ou tout autre jeu.Nous retrouvons donc le casque de jeu PRO X,, leet leLe casque gamingfait ainsi son apparition, basé sur une technologie appréciée duafin de faire profiter de ce que propose le constructeur pour s'adapter aux exigences des compétiteurs. Qui plus est, l'association avec Blue Vo!CEconcernant les communications, et d'un son surround 7.1 entraînent une immersion sans égale.Sans surprise, leGamingest sous format TKL, sans pavé numérique, et profite, mais également du fameux LIGHTSYNC RGB programmable et d’une mémoire embarquée. Tout cela permettra aux joueurs de profiter d'un modèle d'éclairage unique et adapté à leur volonté.À cela vient s'ajouter la souris. Sa forme ultra-légère associée à un capteurproposant jusqu'à 25K DPI en font un périphérique compétitif tant sur la précision que sur la durabilité. Enfin, équipée de 4 à 8 boutons personnalisables, il ne vous reste plus qu'à profiter des performances de cette dernière.Pour finir, et afin d'accueillir tout ce beau monde comme il se doit, c'est au tour dude placer la Faille de l’Invocateur sur le bureau. Avec un format XXL atteignant les 900 mm x 400 mm, il laissera la place pour votre talent. De plus, son épaisseur de 3 mm éliminera l'ensemble des interférences que pourrait subir la souris tout en proposant un rendu agréable.Disponible directement sur le site du constructeur, voici l'ensemble des prix conseillés :