Les tops et flops 2024 de la rédaction

Découvrez les coups de cœur et les déceptions de la rédaction concernant les jeux sortis en 2024, qui aura malgré tout été une belle année.
L'année 2024 aura été un bon cru en termes de sorties, avec de nombreuses pépites, en dépit de certaines déceptions. Si l'année 2025 s'annonce encore plus intense, il est l'heure de tirer un trait sur 2024 en vous faisant part de nos plus belles surprises et nos coups de cœur, ainsi que nos déceptions.
Nous avons fait le choix d'évoquer tout ce qui était sorti en 2024, que ce soit un jeu en accès anticipé, une version 1.0, une extension voire une mise à jour. Nous avons passé de nombreuses heures en jeu, et voici ce que la rédaction de GAMEWAVE en retient
.
Les coups de cœur et déception de l'année 2024 de GAMEWAVE
Amandine
Le top 2024
- La P6 de WoW SoD
- Les saisons 4 et 5 de Diablo IV
- Le set 10 de TFT (Remix Rumble)
- Les boss du Palais Nerub'ar de WoW The War Within
Les déceptions 2024
- La P3 de WoW SoD
- La classe du Sacresprit de Diablo IV
- Le set 11 de TFT (Légende des encres)
- L'ouverture des serveurs Classic Classic
Le jeu qui m'a sans aucun doute le plus marqué en 2024 n'est autre que la Saison de la Découverte,
qui m'a permis de redécouvrir ma version préférée de WoW
avec de nouveaux défis. Néanmoins, je n'ai pas apprécié certaines décisions prises par Blizzard, comme la mécanique de la résistance au feu dans le Cœur du Magma
ou encore le fait de flexibiliser le format des raids. Je ne dirai mot sur la P3
, que nous devrions tous oublier.
Il n'en demeure pas moins que l'ouverture des serveurs Classic Classic
ne m'a pas vraiment plu. Il n'y est en effet pas possible d'y incarner un mage heal d'une part, et en plus de retourner vers un gameplay assez lent et sans runes, les véritables maîtres de l'extension sont les guerriers, une classe qui ne m'a malheureusement jamais tentée. En plus, je dois vous avouer que j'espérais l'annonce de la sortie de WoW II
, un rêve qui ne devrait pas se concrétiser dans un futur proche, dommage.
D'un autre côté TFT
a connu de mon point de vue des hauts et des bas, Remix Rumble
, un chef-d'œuvre d'équilibrage, tandis que les Rencontres de Légendes des encres
ne m'ont pas convaincue. Enfin, Blizzard a su redresser la barre sur Diablo IV
grâce aux saisons 4 et 5
(j'ai adoré joué Sorcier Lance de foudre), mais le lancement de Vessel of Hatred n'a pas su me séduire ; le Sacresprit
a à un mon sens détruit la méta, c'est pourquoi j'attends avec impatience la saison 7 qui devrait nous permettre de jouer de nouveau toutes les classes.
Clémence
Le top 2024
- V Rising (portage PS5)
- Astro Bot
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Hades 2 (accès anticipé)
- Dragon Age: The Veilguard
- Life is Strange: Double Exposure
Les déceptions 2024
- No Rest for the Wicked (accès anticipé)
- Star Wars Outlaws
- The Plucky Squire/Le Vaillant Petit Page
Mon coup de cœur de cette année 2024 est, sans conteste, le portage de V Rising sur PS5
. Le jeu de survie multijoueur de Stunlock Studios, qui est sur la thématique des vampires, combine de multiples mécaniques (construction, gestion, farm, combat, etc.) pour une expérience complète, tout aussi appréciable en solo qu'avec des amis. Récompensé par le prix de « Jeu de l'année » aux Game Awards 2024, Astro Bot figure également dans mon Top 2024
, ne serait-ce que pour son côté très reposant et fun (bien que certains défis soient ardus).Warhammer 40,000: Space Marine 2 et Dragon Age: The Veilguard y ont aussi leur place
, tant ces deux titres, diamétralement opposés, offrent de bonnes heures de jeu, en compagnie de Titus ou bien de la Garde du Voile. Life is Strange: Double Exposure, qui marque le retour de Max Caulfield, fut une petite bouffée d'air frais en fin d'année
, malgré ces quelques défauts. Évidemment, le roguelite Hades 2, de Supergiant Games, est l'un de mes coups de cœur de 2024
car le titre reprend les codes de son aîné (Hades) tout en proposant de nouvelles mécaniques très appréciables et qui font sens.
L'année 2024 ne fut pas un tableau parfait, pour autant. Bien qu'encore en accès anticipé, l'Action-RPG de Moon Studios, No Rest for the Wicked, fut une petite déception
, car le soft manque encore de contenu et n'était pas à la hauteur de mes attentes (peut-être trop hautes, cela dit). De la même manière, Star Wars Outlaws est un bon jeu, mais qui manquait de finitions à sa sortie
et d'un « je ne sais quoi » qui lui aurait permis de sortir du lot. The Plucky Squire/Le Vaillant Petit Page est sympathique mais, malheureusement, pas aussi mémorable que cela
.
Justine
Le top 2024
- Zenless Zone Zero
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Neva
- Pokémon Pocket
Les déceptions 2024
- South Park: Snow Day!
- World of Warcraft: The War Within
L'année 2024 a été marquée par de grands écarts entre les univers visuels. Moins déjanté que le premier opus, Like a Dragon: Infinite Wealth a offert une aventure qui prend aux tripes
, entrecoupée de combats loufoques et d'une simulation de vie à la Animal Crossing bien réalisée pour un contenu annexe. Mais Neva et Zenless Zone Zero (alias ZZZ pour les intimes) restent mes chouchous de l'année : le premier pour sa direction artistique et son gameplay travaillé
, le second pour son style Jet Set Radio / Tokyo des années 2000, ses combats nerveux et ses Bangboos !
Si peu de titres figurent parmi mes déceptions de l'année, South Park: Snow Day! reste le coup de poignard de 2024
. Alors que la franchise avait brisé la malédiction des mauvaises adaptations avec Le Bâton de la Vérité et L'Annale du Destin, cette bataille de boules de neige n'offre qu'une histoire peu intéressante et des graphismes en 3D passables, bien loin du charme du média d'origine. Quant à The War Within, elle reste une bonne extension, mais moins marquante à mes yeux que Dragonflight.
Corentin
Le top 2024
- Balatro
- Manor Lords
- Star Wars Outlaws
- STALKER 2
Les déceptions 2024
- L'évolution d'Apex Legends
- Le retour de MultiVersus
- Pax Dei
- Nightingale
De mon côté, l'année a été marquée par le très addictif Balatro
, que j'ai eu du mal à lâcher. Un vrai coup de cœur, notamment grâce à son originalité et sa revisite du Poker. Manor Lords aura aussi été une belle surprise
, puisque malgré son accès anticipé, le contenu est déjà très poussé et complet. J'ai hâte de suivre son évolution, et de relancer une partie de temps en temps, à mesure sur le développeur ajoute du contenu. STALKER 2 a également été un petit coup de cœur
, puisqu'il offre un monde post-apocalyptique très anxiogène, mais très joli, avec un gameplay comme je les aime. Peut-être aurait-il mérité encore quelques semaines de développement, pour qu'il soit parfait.
Sans être un jeu incroyable, j'ai également apprécié Star Wars Outlaws, peut-être parce que je m'attendais à être encore déçu de la part d'Ubisoft
. Il n'en est rien, puisque le titre est resté captivant tout au long de l'histoire, grâce à des cinématiques de grande qualité. Petit point noir sur l'infiltration qui n'était pas tout le temps maîtrisée.
Les déceptions ont, hélas, été assez nombreuses. Entre Nightingale et Pax Dei, qui manquent cruellement de contenu
et de ce petit truc en plus pour nous faire rester malgré tout, quand le retour de MultiVersus, après une longue bêta ouverte, aura été un échec cuisant. Enfin, même s'il n'est pas mon battle royale préféré, voir comment Apex Legends a terminé l'année, en sortant une nouvelle saison dans la plus grande des discrétions, comme si Respawn avait honte de son contenu, procure un petit pincement au cœur. Espérons une meilleure année pour eux, avec du contenu, du vrai.
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