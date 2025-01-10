Les tops et flops 2024 de la rédaction

Découvrez les coups de cœur et les déceptions de la rédaction concernant les jeux sortis en 2024, qui aura malgré tout été une belle année.

Les coups de cœur et déception de l'année 2024 de GAMEWAVE

Amandine

Le top 2024 La P6 de WoW SoD

Les saisons 4 et 5 de Diablo IV

Le set 10 de TFT (Remix Rumble)

Les boss du Palais Nerub'ar de WoW The War Within Les déceptions 2024 La P3 de WoW SoD

La classe du Sacresprit de Diablo IV

Le set 11 de TFT (Légende des encres)

L'ouverture des serveurs Classic Classic





Clémence

Le top 2024 V Rising (portage PS5)

Astro Bot

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Hades 2 (accès anticipé)

Dragon Age: The Veilguard

Life is Strange: Double Exposure Les déceptions 2024 No Rest for the Wicked (accès anticipé)

Star Wars Outlaws

The Plucky Squire/Le Vaillant Petit Page





Justine

Le top 2024 Zenless Zone Zero

Like a Dragon: Infinite Wealth

Neva

Pokémon Pocket Les déceptions 2024 South Park: Snow Day!

World of Warcraft: The War Within





Corentin

Le top 2024 Balatro

Manor Lords

Star Wars Outlaws

STALKER 2 Les déceptions 2024 L'évolution d'Apex Legends

Le retour de MultiVersus

Pax Dei

Nightingale





L'année 2024 aura été un bon cru en termes de sorties, avec de nombreuses pépites, en dépit de certaines déceptions. Si l'année 2025 s'annonce encore plus intense, il est l'heure de tirer un trait sur 2024 en vous faisant part de nos plus belles surprises et nos coups de cœur, ainsi que nos déceptions.Nous avons fait le choix d'évoquer tout ce qui était sorti en 2024, que ce soit un jeu en accès anticipé, une version 1.0, une extension voire une mise à jour.Le jeu qui m'a sans aucun doute le plus marqué en 2024 n'est autre que laqui m'a permis de redécouvrir ma version préférée deavec de nouveaux défis. Néanmoins, je n'ai pas apprécié certaines décisions prises par Blizzard, comme la mécanique de laou encore le fait de flexibiliser le format des raids. Je ne dirai mot sur la, que nous devrions tous oublier.Il n'en demeure pas moins quene m'a pas vraiment plu. Il n'y est en effet pas possible d'y incarner un mage heal d'une part, et en plus de retourner vers un gameplay assez lent et sans runes, les véritables maîtres de l'extension sont les guerriers, une classe qui ne m'a malheureusement jamais tentée. En plus, je dois vous avouer que j'espérais l'annonce de la sortie de, un rêve qui ne devrait pas se concrétiser dans un futur proche, dommage.D'un autre côtéa connu de mon point de vue des hauts et des bas,, un chef-d'œuvre d'équilibrage, tandis que les Rencontres dene m'ont pas convaincue. Enfin, Blizzard a su redresser la barre surgrâce aux(j'ai adoré joué Sorcier Lance de foudre), mais le lancement de Vessel of Hatred n'a pas su me séduire ; lea à un mon sens détruit la méta, c'est pourquoi j'attends avec impatience la saison 7 qui devrait nous permettre de jouer de nouveau toutes les classes.. Le jeu de survie multijoueur de Stunlock Studios, qui est sur la thématique des vampires, combine de multiples mécaniques (construction, gestion, farm, combat, etc.) pour une expérience complète, tout aussi appréciable en solo qu'avec des amis. Récompensé par le prix de « Jeu de l'année » aux Game Awards 2024,, ne serait-ce que pour son côté très reposant et fun (bien que certains défis soient ardus)., tant ces deux titres, diamétralement opposés, offrent de bonnes heures de jeu, en compagnie de Titus ou bien de la Garde du Voile., malgré ces quelques défauts. Évidemment,car le titre reprend les codes de son aîné (Hades) tout en proposant de nouvelles mécaniques très appréciables et qui font sens.L'année 2024 ne fut pas un tableau parfait, pour autant. Bien qu'encore en accès anticipé, l'Action-RPG de Moon Studios,, car le soft manque encore de contenu et n'était pas à la hauteur de mes attentes (peut-être trop hautes, cela dit). De la même manière,et d'un « je ne sais quoi » qui lui aurait permis de sortir du lot.L'année 2024 a été marquée par de grands écarts entre les univers visuels. Moins déjanté que le premier opus,, entrecoupée de combats loufoques et d'une simulation de vie à la Animal Crossing bien réalisée pour un contenu annexe. Mais Neva et Zenless Zone Zero (alias ZZZ pour les intimes) restent mes chouchous de l'année : le premier pour, le second pourSi peu de titres figurent parmi mes déceptions de l'année,. Alors que la franchise avait brisé la malédiction des mauvaises adaptations avec Le Bâton de la Vérité et L'Annale du Destin, cette bataille de boules de neige n'offre qu'une histoire peu intéressante et des graphismes en 3D passables, bien loin du charme du média d'origine. Quant à The War Within, elle reste une bonne extension, mais moins marquante à mes yeux que Dragonflight.De mon côté,, que j'ai eu du mal à lâcher. Un vrai coup de cœur, notamment grâce à son originalité et sa revisite du Poker., puisque malgré son accès anticipé, le contenu est déjà très poussé et complet. J'ai hâte de suivre son évolution, et de relancer une partie de temps en temps, à mesure sur le développeur ajoute du contenu., puisqu'il offre un monde post-apocalyptique très anxiogène, mais très joli, avec un gameplay comme je les aime. Peut-être aurait-il mérité encore quelques semaines de développement, pour qu'il soit parfait.Sans être un jeu incroyable,. Il n'en est rien, puisque le titre est resté captivant tout au long de l'histoire, grâce à des cinématiques de grande qualité. Petit point noir sur l'infiltration qui n'était pas tout le temps maîtrisée.Les déceptions ont, hélas, été assez nombreuses.et de ce petit truc en plus pour nous faire rester malgré tout, quand le retour de MultiVersus, après une longue bêta ouverte, aura été un échec cuisant. Enfin, même s'il n'est pas mon battle royale préféré, voir comment Apex Legends a terminé l'année, en sortant une nouvelle saison dans la plus grande des discrétions, comme si Respawn avait honte de son contenu, procure un petit pincement au cœur. Espérons une meilleure année pour eux, avec du contenu, du vrai.