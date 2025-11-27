Les sublimes cartes LGBTQ+ de Flick Solitaire qui ont effrayé le Kremlin



le 27 novembre 2025 à 16h15 Publié par Florian Lelong le 27 novembre 2025 à 16h15

Valve a retiré le jeu de cartes Flick Solitaire de la version russe de Steam suite à une injonction du censeur d'État Roskomnadzor. Accusé de promouvoir des thématiques LGBTQ+, le titre a été bloqué sans appel par la firme de Gabe Newell, contrairement à Apple et Google qui maintiennent sa distribution.