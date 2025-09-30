Les Simpson vont faire leur retour au cinéma 20 ans après le premier film

Le développement d'un second film pour Les Simpson a été confirmé en septembre 2025, et une date de sortie a même été indiquée par Disney et 20th Century. Les Simpson 2 sera sur le grand écran en 2027.

Les Simpson 2 sortira en 2027

Woohoo! The Simpsons are coming to theaters with an all-new movie on July 23, 2027! pic.twitter.com/wVqxwn8rLc — 20th Century Studios (@20thcentury) September 29, 2025

À quoi s'attendre avec Les Simpson 2 ?

En 2007, le premier film Les Simpson rencontrait un succès planétaire, et nombreux parmi vous ont sans doute ri à gorge déployée face aux bourdes d'Homer Simpson et de son entourage, mais aussi du célèbre Spider-Cochon. Presque 20 ans plus tard, Disney et 20th Century ont confirmé qu'une suite était enfin en préparation,sortira en 2027.Le 29 septembre 2025, les studios à l'origine du film Les Simpson, Disney et 20th Century ont fait une annonce tonitruante sur les réseaux :Le premier film relatait les aventures d'Homer, confronté aux conséquences de ses propres actions. L'intrigue démarrait à partir d'une accident provoqué par ce dernier et par son cochon en contaminant le lac de Springfield, et en emprisonnant ses habitants sous un dôme de verre durant plusieurs mois. Il lui faudra alors fuir vers l'Alaska, puisque toute la ville entame une véritable chasse aux sorcières à son encontre. Marge finira d'ailleurs par rompre avec son mari en raison de son égoïsme, mais comme pour toute bonne comédie, le dénouement sera heureux, et le film se conclura par une scène présentant Homer en train de reconstruire sa maison, épaulé par les résidents de Springfield.Les Simpson avait été l'un des plus grands succès au box-office en 2007, et avait rapporté plus de 500 millions de dollars. La critique avait salué sa qualité et son humour, si bien que ce premier film avait été nommé aux Golden Globes 2008 dans la catégorie Meilleur film d'animation.Le second film de la série télévisée culte, ayant commencé en 1989 à l'initiative de Matt Groening, demeure toutefois un mystère à l'heure où nous écrivons ces lignes., et la question de l'absence de certaines voix du casting inquiète nos confrères américains, en particulier parce que Pamela Hayden, la voix de Milhouse et Rod Flanders, a pris sa retraite. Côté français, les époux Philippe Peythieu et Véronique Augereau, les voix d'Homer et de Marge Simpson, seront sans doute de la partie, d'autant que Mr. Peythieu avait dévoilé cette sortie dans le cadre de l'émission de radio Mouv' en mai dernier.Alors que la 37saison de la série a commencé en septembre 2025, ce second film pourrait lui permettre une sortie inoubliable, bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse. Pour en savoir plus, il faudra patienter et découvrir peut-être dans les prochains mois les premières images du film