LEGO : Un autre set inspiré par une console culte en préparation ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 mars 2026 à 12h26
Après la borne d'arcade de Pac-Man, la Game Boy et la NES, LEGO pourrait bien ajouter une nouvelle console de jeu à sa collection dans les prochains mois. C'est en tout cas ce que suggère un leak relayé sur Instagram.
LEGO : Un autre set inspiré par une console culte en préparation ?
Depuis quelques années, LEGO comble les passionnés de retrogaming avec des sets inspirés par des consoles cultes. Les collectionneurs de petites briques peuvent déjà construire une réplique de l'Atari 2600, de la NES, d'une borne d'arcade et même d'une Game Boy. D'ailleurs, une ingénieuse a même réussi à transformer ce set fait de briques en une vraie Game Boy sur laquelle jouer à vos cartouches préférées.

À lire également

Jouer à vos cartouches préférées sur le set LEGO Game Boy ? C'est possible grâce à elle !

Jouer à vos cartouches préférées sur le set LEGO Game Boy ? C'est possible grâce à elle !

Mais la marque aux petites briques pourrait bien poursuivre sa rétrospective des consoles emblématiques avec un nouvel ajout à son catalogue. D'ailleurs, la console évoquée devrait enchanter les joueurs des années 90

La PlayStation déclinée en version LEGO ? 

playstation
Sur Instagram, l'utilisateur lego_minecraft_goat a mis en ligne une fuite concernant la potentielle future création rétrogaming de LEGO avec la mention « LEGO Codename P or Play ». Selon ses sources, ce nom de code suggère que la firme pourrait commercialiser un set mettant à l'honneur la PlayStation. 

 
 
 
Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par lego_minecraft_fan1 (@lego_minecraft_goat)


Dans le cas d'un leak LEGO, d'autres informations sont mentionnées, comme cela a récemment été le cas avec la fuite d'un futur set LEGO Pokémon. Pour ce qui est du set PlayStation, il serait répertorié sous la référence 72306, contiendrait 1911 pièces et serait proposé à 159,99 dollars aux États-Unis. Mais le détail le plus intéressant de ce leak est la mention d'une date de lancement.

Un set qui serait lancé juste à temps pour les fêtes de fin d'année ?

lego-playstation-ideas
Toujours d'après les informations partagées par lego_minecraft_goat, le potentiel set LEGO PlayStation serait disponible en décembre 2026. Si aucune date précise n'est mentionnée, LEGI a pris l'habitude de mettre en vente ses nouveautés le premier jour du mois. Un lancement le 1er décembre 2026 est donc envisageable, même si la firme aux petites briques n'a pas encore communiqué sur le sujet.

Il est important de préciser que l'idée d'un set PlayStation a déjà été évoquée en ligne. En effet, sur la plateforme LEGO IDEAS, des constructeurs amateurs peuvent soumettre leurs créations en utilisant des briques existantes. Si elles récoltent suffisamment de votes de la part du public, les sets sont produits en masse et commercialisés. Or, un utilisateur a imaginé une PlayStation et son projet a déjà réuni 8 900 votes sur les 10 000 demandés. 

LEGO pourrait donc avoir pris les devants et déjà imaginé la console de Sony en versions petites briques avant que ce passionné n'accumule les 10 000 votes requis. Mais il faut maintenant guetter une annonce officielle du fabricant pour confirmer ou non cette rumeur.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 21 septembre 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 21 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)
Family Island 21 septembre 2026

Family Island : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Family Island du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, aussi appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)