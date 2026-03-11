LEGO : Un autre set inspiré par une console culte en préparation ?



le 11 mars 2026 à 12h26 Publié par Justine Manchuelle le 11 mars 2026 à 12h26

Après la borne d'arcade de Pac-Man, la Game Boy et la NES, LEGO pourrait bien ajouter une nouvelle console de jeu à sa collection dans les prochains mois. C'est en tout cas ce que suggère un leak relayé sur Instagram.