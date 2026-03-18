Le PDG de NVIDIA recadre sèchement les joueurs qui critiquent le nouveau DLSS 5



le 18 mars 2026 à 11h25 Publié par Corentin Rimbert le 18 mars 2026 à 11h25

Face à la grogne des joueurs concernant le rendu visuel du DLSS 5, le PDG de NVIDIA a décidé de répliquer. Jensen Huang défend fermement sa nouvelle technologie basée sur l'intelligence artificielle, affirmant que les critiques se trompent lourdement sur son fonctionnement et son véritable potentiel.