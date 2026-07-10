Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 sont arrivés sur consoles PlayStation, mais à un prix élevé

Les portages PlayStation de Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sont désormais disponibles.

Au mois de juin 2026, Activision avait officiellement annoncé que Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 allaient bénéficier de portages sur PS4 ainsi que sur PS5, sans pour autant dévoiler de date de sortie. Les fans de ces deux opus Call of Duty vont être ravis d'apprendre que les portages de Black Ops et Black Ops 2 sont, à présent, disponibles sur consoles PlayStation.

Une sortie surprise pour Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 sur consoles PlayStation

En effet, il y a très peu de temps, les portages PlayStation de Call of Duty: Black Ops et Black Ops 2 ont eu le droit à un shadowdrop, signifiant que les joueurs et les joueuses peuvent désormais acheter les deux titres directement via le PlayStation Store. Comme indiqué précédemment, et notifié dans une récente publication sur le compte Twitter/X de Treyarch, ces deux opus sont à présent disponibles sur PS4 ainsi que sur PS5.

They're here. 🫡



The original Black Ops and Black Ops II are now available on PS4 and PS5, ported by @IronGalaxy. https://t.co/JSzQDWDjsQ pic.twitter.com/zMnSXZsGRJ — Treyarch (@Treyarch) July 9, 2026

Les portages Black Ops et Black Ops 2 et leur prix élevé

Toutefois, il va falloir tout de même compter 80 € pour se procurer ces deux portages Black Ops et Black Ops 2. Comme vous l'aurez compris, chacun est vendu 39,99 €. Pour autant, ce prix n'inclut pas de DLC ou autres éléments additionnels (passe saisonnier, etc.). De ce fait, si vous désirez avoir le pack complet pour ces deux titres, il va falloir débourser environ 140 € au total.

Les abonnés au PS Plus peuvent compter sur une réduction plutôt intéressante. Jusqu'au 6 août prochain, Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sont chacun à 19,99 € sur le PS Store. Avec les différents contenus additionnels, la note est portée à 60 €, au total, pour les abonnés au PS Plus. Soulignons également que le pack de Personnalisation Ultimate pour Call of Duty: Black Ops 2 est gratuit.

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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops et Call of Duty: Black Ops 2 sont disponibles sur consoles PlayStation.