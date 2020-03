Le Coronavirus pourrait retarder le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X

Depuis début janvier, le Coronavirus prend de l'ampleur et est présent dans la plupart des pays. Si plusieurs personnes commencent à céder à la panique, les industries commencent quant à elles à pâtir de la situation.

Un retard inévitable mais préférable ?

Partout dans le monde, les gouvernements tentent de limiter les dégâts en interdisant les rassemblements et en confinant certaines grandes villes... Si la plupart des populations commencent à s'inquiéter réellement, il y a d'autres problèmes que l'on ne voit pas forcément, étant donné que les industries et l'économie ne sont pas en grande forme suite à cette situation. À cause de ce virus, plusieurs événements ont été annulés ou reportés (tournois esport, conventions...), et d'après plusieurs rumeurs, un retard est inévitable pour le lancement de laCe qui devait être une année cruciale va s'avérer être un échec. En effet,, avec l'arrivée en fin d'année de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 , mais les constructeurs n'ont malheureusement pas le contrôle sur ce qui est en train de se produire un peu partout dans le monde. En effet, Nintendo , en raison du Covid-19, a dû fermer ses usines de fabrication, cependant pas trop d'inquiétude pour le moment du côté de la firme nippone puisque plusieurs de leurs produits sont déjà en rayon et ils n'ont pas, de ce que nous savons, de nouveaux projets en route comme des consoles nouvelle génération.En revanche,. Aujourd'hui, il n'est pas sûr que les deux constructeurs aient encore un modèle de production clair et précis de leur nouvelle machine respective, et il est peu probable que les usines de fabrication produisent à plein régime les modèles des futures consoles au vu de leur date de sortie initiale.De plus,et il est recommandé de rester chez soi dans de nombreuses régions pour limiter les risques de contamination. Et même si les délais de sorties sont respectés pour Microsoft et Sony, les consommateurs auront-ils l'argent nécessaire afin d'effectuer l'achat de ces consoles ?