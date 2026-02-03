La Switch est à présent la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2026 à 10h56
Nintendo a, récemment, dévoilé de nouvelles statistiques concernant les ventes de la Switch.
La Switch est à présent la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo
Disponible depuis plusieurs années maintenant, la Nintendo Switch est grandement appréciée par les joueurs et les joueuses. À tel point que la Switch est devenue la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo, selon les derniers chiffres dévoilés.

La Switch est la console la plus vendue de Nintendo

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En effet, il y a très peu de temps, Nintendo a partagé un nouveau rapport financier, dans lequel figurent des chiffres concernant les ventes de la Switch première du nom (les statistiques ont été arrêtées au 31 décembre dernier). Ainsi, le constructeur a indiqué que la Nintendo Switch s'est écoulée à 155,37 millions d'exemplaires. Ce qui signifie que la Switch est à présent la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo, et a, ainsi, surpassé la Nintendo DS, qui culmine à 154,02 millions.

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Cependant, la Switch n'est pas encore la console la plus vendue de tous les temps, étant donné que la PS2 s'est écoulée à plus de 160 millions d'exemplaires, d'après des chiffres dévoilés en 2024. Pour autant, cela reste un très bel exploit pour la première console hybride de Nintendo, qui a, probablement, encore de beaux jours devant elle. 

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Des chiffres sur les ventes de la Switch 2

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Selon ce rapport financier de Nintendo, la Switch 2 est à 17,37 millions d'exemplaires vendus, et ce, en 6 mois. Nul doute que ce chiffre grimpera encore cette année, d'autant plus que de nombreux jeux, exclusifs ou non, arrivent sur la dernière-née de Nintendo (Mario Tennis Fever, Fire Emblem: Fortune's Weave, Resident Evil Requiem, Pokémon Pokopia, etc.) et pourraient donc convaincre de potentiels futurs acquéreurs.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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