La PS5 en passe de recevoir de nouvelles manettes avec batterie amovible ?



le 01 octobre 2025 à 16h54 Publié par Justine Manchuelle le 01 octobre 2025 à 16h54

Des rumeurs suggèrent que Sony serait actuellement en train de développer une troisième version de sa manette DualSense incluant une innovation encore jamais vue sur PS5.