La PS5 en passe de recevoir de nouvelles manettes avec batterie amovible ?

Des rumeurs suggèrent que Sony serait actuellement en train de développer une troisième version de sa manette DualSense incluant une innovation encore jamais vue sur PS5.
Déclinée dans deux versions différentes depuis son lancement, la manette DualSense est incontournable pour jouer sur PS5. Si ces deux manettes sont très similaires en apparence (à l'exception des couleurs des gâchettes L1 et R1), la DualSense V2 se démarque de son aînée grâce à une autonomie légèrement supérieure, à une réduction des risques de drift sur les sticks analogiques et à un poids global plus léger de quelques grammes.
Devenue un véritable standard pour de nombreux joueurs, la manette DualSense V2 de la PlayStation 5 serait sur le point d'être remplacée
. Plusieurs rumeurs évoquent le lancement de la V3 de la manette PS5 dans quelques semaines avec un ajout majeur.
Une batterie amovible intégrée dans toutes les nouvelles manettes PS5 ?
Le site polonais PPE
(qui a déjà relayé des rumeurs vérifiées sur Microsoft Flight Simulator
et The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered) révèle que la DualSense V3 aurait un compartiment batterie amovible.
Si ce détail s'avère vrai, il marquerait un tournant dans l'histoire des manettes Sony. En effet, depuis leurs débuts, les consoles PlayStation ont toujours eu droit à des manettes filaires ou ayant des batteries intégrées dans la structure même de la manette. Cette alternative permettrait de faciliter la charge pour certains, mais d'autres voient cette innovation comme un bond en arrière
. Par le passé, Microsoft avait déjà proposé des manettes fonctionnant avec des piles, comme ce fut notamment le cas sur la Xbox 360. Dans tous les cas, la potentielle manette DualSense V3 pourrait bien être la première de la grande famille PlayStation à posséder cette caractéristique
.
La DualSense V3 disponible juste à temps pour la période des fêtes de fin d'année ?
Même si cette caractéristique n'est pas encore confirmée, elle pourrait bien arriver dans nos rayons très rapidement. Dans le même sujet, les journalistes de PPE évoquent un lancement dans le courant du mois de novembre 2025
. Aucune autre précision n'est apportée, mais cette nouvelle manette pourrait être proposée avec un pack de batterie bonus. L'accessoire, tout comme l'actuelle station de recharge double, pourrait aussi être proposé séparément.
Néanmoins, il faut surveiller les rayons des magasins spécialisés et les grandes enseignes dans les prochaines semaines pour vérifier si cette rumeur est vraie ou non.
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Mouaiiis...